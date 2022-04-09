RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:14

Написал заявление на закрытие карты, но в приложение все ещё заходит (ещё в середине марта). Это так и должно быть?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 22.04.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:27

  lloydbanksua написав:Написал заявление на закрытие карты, но в приложение все ещё заходит (ещё в середине марта). Это так и должно быть?

А вдруг Вы решите снова карту открыть, вот и заходит :)
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 556
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:53

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:Написал заявление на закрытие карты, но в приложение все ещё заходит (ещё в середине марта). Это так и должно быть?

А вдруг Вы решите снова карту открыть, вот и заходит :)

Цирк просто :mrgreen: Ни в одном банке ещё такого не встречал
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 22.04.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:58

lloydbanksua, оно ждёт "полного закрытия" счёта, и выжидает максимальный срок проведения клиринга по проведенным операциям (30-45 дней)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16124
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4465 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:13

пришло сообщение, что c 08/04/2022 тариф за перевод с карты до 4999 грн. - 2% + 5 грн.
Cyprus
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.04.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:11

Re: Sportbank

и надолго они прикрыли переводы с карт?
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 09.11.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:45

  nnallex написав:и надолго они прикрыли переводы с карт?

Всмысле прикрыли? Тянуть отсюда и раньше было небесплатно (стало дороже).
Толкать - как обычно
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16124
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4465 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:05

вчера пришло сообщение что не доступны переводы с карты на карту, перевод возможен только по swift
  Вкладчик1234 написав:
  nnallex написав:и надолго они прикрыли переводы с карт?

Всмысле прикрыли? Тянуть отсюда и раньше было небесплатно (стало дороже).
Толкать - как обычно
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 09.11.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 169170171172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: motosmile і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1718)
09.04.2022 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.