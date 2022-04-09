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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:14
Написал заявление на закрытие карты, но в приложение все ещё заходит (ещё в середине марта). Это так и должно быть?
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:53
ВIВ написав: lloydbanksua написав:
Написал заявление на закрытие карты, но в приложение все ещё заходит (ещё в середине марта). Это так и должно быть?
А вдруг Вы решите снова карту открыть, вот и заходит
Цирк просто
Ни в одном банке ещё такого не встречал
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:58
lloydbanksua, оно ждёт "полного закрытия" счёта, и выжидает максимальный срок проведения клиринга по проведенным операциям (30-45 дней)
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 09 кві, 2022 13:13
пришло сообщение, что c 08/04/2022 тариф за перевод с карты до 4999 грн. - 2% + 5 грн.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:11
и надолго они прикрыли переводы с карт?
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nnallex
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:45
nnallex написав:
и надолго они прикрыли переводы с карт?
Всмысле прикрыли? Тянуть отсюда и раньше было небесплатно (стало дороже).
Толкать - как обычно
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:05
вчера пришло сообщение что не доступны переводы с карты на карту, перевод возможен только по swift
Вкладчик1234 написав: nnallex написав:
и надолго они прикрыли переводы с карт?
Всмысле прикрыли? Тянуть отсюда и раньше было небесплатно (стало дороже).
Толкать - как обычно
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nnallex
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