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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:14
Написал заявление на закрытие карты, но в приложение все ещё заходит (ещё в середине марта). Это так и должно быть?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:27
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:53
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:58
lloydbanksua, оно ждёт "полного закрытия" счёта, и выжидает максимальный срок проведения клиринга по проведенным операциям (30-45 дней)
Додано: Суб 09 кві, 2022 13:13
пришло сообщение, что c 08/04/2022 тариф за перевод с карты до 4999 грн. - 2% + 5 грн.
Додано: Суб 09 кві, 2022 18:11
Re: Sportbank
и надолго они прикрыли переводы с карт?
Додано: Суб 09 кві, 2022 19:45
Додано: Суб 09 кві, 2022 21:05
Додано: Суб 09 кві, 2022 21:25
nnallex, было сообщение про удорожание внешних p2p и снижение депо-ставок.
Про свифт и прочее - ничего не было.
Да и какой тут свифт, если тут с валютой не работают? Вы ничего не путаете?
Додано: Нед 10 кві, 2022 07:20
Re: Sportbank
Увага!
Наразі переказ коштів з картки sportbank на картки інших банків у додатку тимчасово недоступний.
Ми працюємо над вирішенням цього питання.
У разі необхідності ви можете здійснити переказ через сервіс «Платіж по IBAN».
И не работало, сейчас попробовал на свою моно, улетело . Всем спс)
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