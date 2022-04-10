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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:43
а что с привата уни сюда уже не ходит? А то п24 ошибку рисует (уже несколько дней). Или это если спорт от таса?
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ol_zy
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:44
ol_zy написав:
а что с привата уни сюда уже не ходит? А то п24 ошибку рисует (уже несколько дней). Или это если спорт от таса?
На спорт от таса никогда и не ходило.
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ramzes4
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