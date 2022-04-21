|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:43
Re: Sportbank
а что с привата уни сюда уже не ходит? А то п24 ошибку рисует (уже несколько дней). Или это если спорт от таса?
Додано: Нед 10 кві, 2022 18:44
Додано: Чет 21 кві, 2022 13:47
А шото пропало в апликухе у Спорта отображение остатка задолженности в грейсе до конца мес.
Они каникулы и по грейсу продлили?
Или просто халтурщики?
Додано: Чет 21 кві, 2022 14:57
У меня на месте отображение.
Появилась интересная плашка в приложении: "Тимчасово встановлено ліміт на перекази у додатку на картки інших банків у розмірі 20000 грн/доба"
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:12
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:59
Додано: Чет 21 кві, 2022 17:15
банк "привіз" нові пакращення для свинорилів
по переказах типу p2p
із 25 квітня
|