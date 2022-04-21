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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

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Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:43

Re: Sportbank

а что с привата уни сюда уже не ходит? А то п24 ошибку рисует (уже несколько дней). Или это если спорт от таса?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 18:44

  ol_zy написав:а что с привата уни сюда уже не ходит? А то п24 ошибку рисует (уже несколько дней). Или это если спорт от таса?

На спорт от таса никогда и не ходило.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 13:47

А шото пропало в апликухе у Спорта отображение остатка задолженности в грейсе до конца мес.
Они каникулы и по грейсу продлили?
Или просто халтурщики?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:57

  Amethyst написав:А шото пропало в апликухе у Спорта отображение остатка задолженности в грейсе до конца мес.
Они каникулы и по грейсу продлили?
Или просто халтурщики?

У меня на месте отображение.

Появилась интересная плашка в приложении: "Тимчасово встановлено ліміт на перекази у додатку на картки інших банків у розмірі 20000 грн/доба"
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:12

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:А шото пропало в апликухе у Спорта отображение остатка задолженности в грейсе до конца мес.
Они каникулы и по грейсу продлили?
Или просто халтурщики?

У меня на месте отображение.

Вы частично внесли грейсовый платеж в этом месяце и вам показали непогашенный остаток?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:59

  Bosstone написав:Вы частично внесли грейсовый платеж в этом месяце и вам показали непогашенный остаток?

Не, ни копейки не гасил.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:15

банк "привіз" нові пакращення для свинорилів
по переказах типу p2p
із 25 квітня
:oops:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:04

Схоже, що спортсмени потрохи переходять з маси на сушку...
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:13

  ramzes4 написав:
  Bosstone написав:Вы частично внесли грейсовый платеж в этом месяце и вам показали непогашенный остаток?

Не, ни копейки не гасил.

Аметист пишет, что остаток не показывает, если погасить частично.
Bosstone
 
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  #<1 ... 170171172173
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