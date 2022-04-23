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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:43
а что с привата уни сюда уже не ходит? А то п24 ошибку рисует (уже несколько дней). Или это если спорт от таса?
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ol_zy
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:44
ol_zy написав:
а что с привата уни сюда уже не ходит? А то п24 ошибку рисует (уже несколько дней). Или это если спорт от таса?
На спорт от таса никогда и не ходило.
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ramzes4
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Додано: Чет 21 кві, 2022 13:47
А шото пропало в апликухе у Спорта отображение остатка задолженности в грейсе до конца мес.
Они каникулы и по грейсу продлили?
Или просто халтурщики?
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Amethyst
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Додано: Чет 21 кві, 2022 14:57
Amethyst написав:
А шото пропало в апликухе у Спорта отображение остатка задолженности в грейсе до конца мес.
Они каникулы и по грейсу продлили?
Или просто халтурщики?
У меня на месте отображение.
Появилась интересная плашка в приложении: "Тимчасово встановлено ліміт на перекази у додатку на картки інших банків у розмірі 20000 грн/доба"
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ramzes4
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Додано: Чет 21 кві, 2022 16:12
ramzes4 написав: Amethyst написав:
А шото пропало в апликухе у Спорта отображение остатка задолженности в грейсе до конца мес.
Они каникулы и по грейсу продлили?
Или просто халтурщики?
У меня на месте отображение.
Вы частично внесли грейсовый платеж в этом месяце и вам показали непогашенный остаток?
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Bosstone
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Додано: Чет 21 кві, 2022 16:59
Bosstone написав:
Вы частично внесли грейсовый платеж в этом месяце и вам показали непогашенный остаток?
Не, ни копейки не гасил.
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ramzes4
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Додано: Чет 21 кві, 2022 17:15
банк "привіз" нові пакращення для свинорилів
по переказах типу p2p
із 25 квітня
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greenozon
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:04
Схоже, що спортсмени потрохи переходять з маси на сушку...
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klug
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Додано: Чет 21 кві, 2022 19:13
ramzes4 написав: Bosstone написав:
Вы частично внесли грейсовый платеж в этом месяце и вам показали непогашенный остаток?
Не, ни копейки не гасил.
Аметист пишет, что остаток не показывает, если погасить частично.
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Bosstone
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:06
А помните спортбанка такие условия обещала?
спеціальні пільгові умови обслуговування на період з 1 по 31 березня:
🔵 ми скасовуємо внесення обов‘язкового мінімального платежу;
🟡 ми не фіксуємо прострочену заборгованість та подовжуємо пільговий період на 1 місяць;
🔵 ми не нараховуємо штрафів та підвищені проценти за непогашення заборгованості.
У меня на тот момент был льготный период по 25.03.
После этих обещаний до 25.03 я ничего не вносил. В приложении по состоянию на 22 марта обязательный платёж не отображался вообще, а льготный период был продлён по 25.04.
А сегодня эта банка с меня списала какие-то проценты, как они говорят за то, что я не внёс обязательный платёж до 25.03.
Как считаете, это законно?
P.S. Наличку с карты никогда не снимал, был первый грейс до 120 дней по 25.03.
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malinin007
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