Помним, но там речь шла о продлении стандартного грейса-60 до 90дн. А 120 нуна было таки загасить по сроку.
И Грейс -- до последнего рабочего дня месяца, а не до 25. 25е пишут шобы попугать клиентов.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 кві, 2022 22:02
Додано: Суб 23 кві, 2022 23:07
Додано: Суб 23 кві, 2022 23:16
Re: Sportbank
Ну так зрозуміло. Тому нуна писати маляву на сторнірованіє
Додано: Нед 24 кві, 2022 08:38
Re: Sportbank
А куда писать, не подскажете? Сразу в НБУ?
По опыту общения с техподдержкой этой банки у них в чате поддержки и на телефоне сидят почтальоны, которые ничего не решают, а только создают "обращения в профильный отдел". И вопросы зависают на месяцы. У них висит таких 5 штук моих обращений с 5 января, ни по одному из них ответа нет.
|