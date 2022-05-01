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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 кві, 2022 22:02
malinin007 написав:
А помните спортбанка такие условия обещала?
Помним, но там речь шла о продлении стандартного грейса-60 до 90дн. А 120 нуна было таки загасить по сроку.
И Грейс -- до последнего рабочего дня месяца, а не до 25. 25е пишут шобы попугать клиентов.
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Amethyst
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:07
Amethyst написав:
Помним, но там речь шла о продлении стандартного грейса-60 до 90дн. А 120 нуна было таки загасить по сроку.
Тільки от звідки про це мав знати клієнт, якщо про грейс написано без жодних зірочок? Більше виглядає, як введення в оману клієнтів.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:16
Ну так зрозуміло. Тому нуна писати маляву на сторнірованіє
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Amethyst
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Додано: Нед 24 кві, 2022 08:38
Amethyst написав:
Ну так зрозуміло. Тому нуна писати маляву на сторнірованіє
А куда писать, не подскажете? Сразу в НБУ?
По опыту общения с техподдержкой этой банки у них в чате поддержки и на телефоне сидят почтальоны, которые ничего не решают, а только создают "обращения в профильный отдел". И вопросы зависают на месяцы. У них висит таких 5 штук моих обращений с 5 января, ни по одному из них ответа нет.
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malinin007
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Додано: Нед 24 кві, 2022 09:25
malinin007 написав: Amethyst написав:
Ну так зрозуміло. Тому нуна писати маляву на сторнірованіє
А куда писать, не подскажете? Сразу в НБУ?
По опыту общения с техподдержкой этой банки у них в чате поддержки и на телефоне сидят почтальоны, которые ничего не решают, а только создают "обращения в профильный отдел". И вопросы зависают на месяцы. У них висит таких 5 штук моих обращений с 5 января, ни по одному из них ответа нет.
Ну вообще-то по логике вещей регулятору надо писать имея хоть какой-то ответ банка. На крайний случай можно иметь факт обращения к банку, который ним проигнорирован. Чтобы апеллировать по поводу того что мол проблема озвучена, но банк ничего не предпринимает.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 08:42
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Додано: Нед 01 тра, 2022 08:48
Vorlon написав:
5% кэшбек за коммуналку!
Что 5% кэшбек за коммуналку?
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