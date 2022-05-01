RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 172173174175>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:02

  malinin007 написав:А помните спортбанка такие условия обещала?

Помним, но там речь шла о продлении стандартного грейса-60 до 90дн. А 120 нуна было таки загасить по сроку.
И Грейс -- до последнего рабочего дня месяца, а не до 25. 25е пишут шобы попугать клиентов.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:07

  Amethyst написав:Помним, но там речь шла о продлении стандартного грейса-60 до 90дн. А 120 нуна было таки загасить по сроку.

Тільки от звідки про це мав знати клієнт, якщо про грейс написано без жодних зірочок? Більше виглядає, як введення в оману клієнтів.
klug
 
Повідомлень: 6880
З нами з: 18.08.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:16

Re: Sportbank

Ну так зрозуміло. Тому нуна писати маляву на сторнірованіє
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:38

Re: Sportbank

  Amethyst написав:Ну так зрозуміло. Тому нуна писати маляву на сторнірованіє

А куда писать, не подскажете? Сразу в НБУ?

По опыту общения с техподдержкой этой банки у них в чате поддержки и на телефоне сидят почтальоны, которые ничего не решают, а только создают "обращения в профильный отдел". И вопросы зависают на месяцы. У них висит таких 5 штук моих обращений с 5 января, ни по одному из них ответа нет.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 26.11.20
Подякував: 85 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:25

  malinin007 написав:
  Amethyst написав:Ну так зрозуміло. Тому нуна писати маляву на сторнірованіє

А куда писать, не подскажете? Сразу в НБУ?

По опыту общения с техподдержкой этой банки у них в чате поддержки и на телефоне сидят почтальоны, которые ничего не решают, а только создают "обращения в профильный отдел". И вопросы зависают на месяцы. У них висит таких 5 штук моих обращений с 5 января, ни по одному из них ответа нет.

Ну вообще-то по логике вещей регулятору надо писать имея хоть какой-то ответ банка. На крайний случай можно иметь факт обращения к банку, который ним проигнорирован. Чтобы апеллировать по поводу того что мол проблема озвучена, но банк ничего не предпринимает.
WallNutPen
 
Повідомлень: 251
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:42

5% кэшбек за коммуналку!
Vorlon
 
Повідомлень: 10121
З нами з: 14.06.13
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:48

  Vorlon написав:5% кэшбек за коммуналку!

Что 5% кэшбек за коммуналку?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1624
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:10

  idealstorm написав:
  Vorlon написав:5% кэшбек за коммуналку!

Что 5% кэшбек за коммуналку?

В этом месяце кешбек на коммунальные услуги у спорта. На удивление.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:17

Re: Sportbank

что-то в приложении ничего такого нет...
S i m
 
Повідомлень: 97
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:19

  lloydbanksua написав:
  idealstorm написав:
  Vorlon написав:5% кэшбек за коммуналку!

Что 5% кэшбек за коммуналку?

В этом месяце кешбек на коммунальные услуги у спорта. На удивление.

А как их правильно проводить эти платежи? Что входит туда? Можете уточнить?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1624
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 172173174175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (136)
01.05.2022 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.