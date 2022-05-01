У них же только недавно она появилась, так что могут быть определеные подводные камни. Лично я ещё не оплачивал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:30
У них же только недавно она появилась, так что могут быть определеные подводные камни. Лично я ещё не оплачивал.
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:54
Re: Sportbank
реферальная система работает? есть смысл в регистрации по ссылке?
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:56
Додано: Нед 01 тра, 2022 10:26
Додано: Нед 01 тра, 2022 10:36
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