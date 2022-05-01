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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:30
idealstorm написав: lloydbanksua написав: idealstorm написав:
Что 5% кэшбек за коммуналку?
В этом месяце кешбек на коммунальные услуги у спорта. На удивление.
А как их правильно проводить эти платежи? Что входит туда? Можете уточнить?
У них же только недавно она появилась, так что могут быть определеные подводные камни. Лично я ещё не оплачивал.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:54
реферальная система работает? есть смысл в регистрации по ссылке?
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wtf
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:56
wtf написав:
реферальная система работает? есть смысл в регистрации по ссылке?
нет
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S i m
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Додано: Нед 01 тра, 2022 10:26
S i m написав:
что-то в приложении ничего такого нет...
у меня есть. Собственно это единственное что было к выбору. Может не у всех? Или надо обновить приложение?
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ol_zy
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Додано: Нед 01 тра, 2022 10:36
idealstorm написав:
Что 5% кэшбек за коммуналку?
А на что похожи были мои слова?
Сегодня вроде не 1 апреля
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Vorlon
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Додано: Нед 01 тра, 2022 10:46
ol_zy написав: S i m написав:
что-то в приложении ничего такого нет...
у меня есть. Собственно это единственное что было к выбору. Может не у всех? Или надо обновить приложение?
Для отримання кешбеку необхідно робити операцію через додаток, натиснути "Інші платежі"/"Оплата комунальних послуг", саме за такі операції буде нараховано кешбек, максимальна сума кешбеку на місяць 500 гривень.
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Amethyst
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Додано: Нед 01 тра, 2022 11:29
пытаюсь зарегистрироваться ошибка проверки дия,подпись
сбросил подпись в дии новую не генерирует, саппорт дии в вайбере говорит что операторы все заняты
upd
переключился с wifi на моб инет както сгенерировало
мейби провайдер слишком закшварный
upd2
добавил для проверки адрес оплаты комуналки
в итоге само никакие реквизиты не подтянуло
для сравнения кот сразу нашел нафтогаз и доставку газа
тут вручную добавился нафтогаз
доставку не находит...
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wtf
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Додано: Нед 01 тра, 2022 12:04
Amethyst написав:
"Інші платежі"/"Оплата комунальних послуг", саме за такі операції буде нараховано кешбек
там можна руками ввести свою комуналку? чи 2) банк пропонує свої шаблони і лише по них буде рахувати КБ?
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greenozon
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