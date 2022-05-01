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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 172173174175

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Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:30

  idealstorm написав:
  lloydbanksua написав:
  idealstorm написав:Что 5% кэшбек за коммуналку?

В этом месяце кешбек на коммунальные услуги у спорта. На удивление.

А как их правильно проводить эти платежи? Что входит туда? Можете уточнить?

У них же только недавно она появилась, так что могут быть определеные подводные камни. Лично я ещё не оплачивал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:54

Re: Sportbank

реферальная система работает? есть смысл в регистрации по ссылке?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:56

  wtf написав:реферальная система работает? есть смысл в регистрации по ссылке?


нет
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:26

  S i m написав:что-то в приложении ничего такого нет...

у меня есть. Собственно это единственное что было к выбору. Может не у всех? Или надо обновить приложение?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:36

  idealstorm написав:Что 5% кэшбек за коммуналку?

А на что похожи были мои слова? :shock:
Сегодня вроде не 1 апреля :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:46

  ol_zy написав:
  S i m написав:что-то в приложении ничего такого нет...

у меня есть. Собственно это единственное что было к выбору. Может не у всех? Или надо обновить приложение?

Для отримання кешбеку необхідно робити операцію через додаток, натиснути "Інші платежі"/"Оплата комунальних послуг", саме за такі операції буде нараховано кешбек, максимальна сума кешбеку на місяць 500 гривень.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:29

Re: Sportbank

пытаюсь зарегистрироваться ошибка проверки дия,подпись
сбросил подпись в дии новую не генерирует, саппорт дии в вайбере говорит что операторы все заняты

upd
переключился с wifi на моб инет както сгенерировало
мейби провайдер слишком закшварный

upd2
добавил для проверки адрес оплаты комуналки
в итоге само никакие реквизиты не подтянуло
для сравнения кот сразу нашел нафтогаз и доставку газа
тут вручную добавился нафтогаз
доставку не находит...
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:04

Re: Sportbank

  Amethyst написав:"Інші платежі"/"Оплата комунальних послуг", саме за такі операції буде нараховано кешбек


там можна руками ввести свою комуналку? чи 2) банк пропонує свої шаблони і лише по них буде рахувати КБ?
greenozon
 
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