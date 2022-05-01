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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 173174175176 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.5 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 50% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 3 Всього голосів : 6 Додано: Нед 01 тра, 2022 15:13 Искатель написав: А вы тут все решили, что банк просто так раздает кешбэк?

Сейчас наберет себе тестировщиков, и будет то же самое, что у ПУМБа в свое время, только еще почище.

Сомнительное удовольствие... До компаний платежи дойдут "не только лишь все. Мало кто"...

И время сейчас не для экспериментов. А вы тут все решили, что банк просто так раздает кешбэк?Сейчас наберет себе тестировщиков, и будет то же самое, что у ПУМБа в свое время, только еще почище.Сомнительное удовольствие... До компаний платежи дойдут "не только лишь все. Мало кто"...И время сейчас не для экспериментов.

Но могу гарантировать но вот все то что я увидел внутри раздела комуналка у спортбанка мне очень напомнило аналогичную фигню в одной компании по приему комуналки. То есть и данные для шаблонов аналогичные, и ошибки где они есть в той компании повторяются, и справочник компаний по моему городу один в один. Причем у той же "мамки Таси" это все реализовано по другому. То есть мне кажется, что спортбанк просто заключил договор с той компанией и внедрил ее базу в свою аппку. То есть хочу сказать что те платежи которые нормально ходят в той компании скорее всего нормально будут ходить и тут. А вот к примеру за тепло и холодную воду в моем городе через них лучше не платить - будет гемор Но могу гарантировать но вот все то что я увидел внутри раздела комуналка у спортбанка мне очень напомнило аналогичную фигню в одной компании по приему комуналки. То есть и данные для шаблонов аналогичные, и ошибки где они есть в той компании повторяются, и справочник компаний по моему городу один в один. Причем у той же "мамки Таси" это все реализовано по другому. То есть мне кажется, что спортбанк просто заключил договор с той компанией и внедрил ее базу в свою аппку. То есть хочу сказать что те платежи которые нормально ходят в той компании скорее всего нормально будут ходить и тут. А вот к примеру за тепло и холодную воду в моем городе через них лучше не платить - будет гемор WallNutPen Повідомлень: 254 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 63 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 15:41 "Классный" банк. Написали, что 5% на коммунальные. При этом в приложении никакой информации о том, что оплата только через приложение нет. Соответственно оплатил коммунальные услуги, кэш бек не насчитали. Поддержка подтвердила, что информация в приложении еще не обновилась по условиям оплаты, и должна обновить сегодня-завтра (у меня в условиях кешбэка никакой инфы нет). Но если информация не обновилась, то банк вводит клиентов в заблуждение, не сообщая им условия оплаты (получается по сути просто не успели подготовиться к акции), и считаю что это ошибка банка что кеш бэк в итоге не был насчитан. DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1499 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1112 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 15:57 DjPavel написав: "Классный" банк. Написали, что 5% на коммунальные. При этом в приложении никакой информации о том, что оплата только через приложение нет. Соответственно оплатил коммунальные услуги, кэш бек не насчитали. Поддержка подтвердила, что информация в приложении еще не обновилась по условиям оплаты, и должна обновить сегодня-завтра (у меня в условиях кешбэка никакой инфы нет). Но если информация не обновилась, то банк вводит клиентов в заблуждение, не сообщая им условия оплаты (получается по сути просто не успели подготовиться к акции), и считаю что это ошибка банка что кеш бэк в итоге не был насчитан. "Классный" банк. Написали, что 5% на коммунальные. При этом в приложении никакой информации о том, что оплата только через приложение нет. Соответственно оплатил коммунальные услуги, кэш бек не насчитали. Поддержка подтвердила, что информация в приложении еще не обновилась по условиям оплаты, и должна обновить сегодня-завтра (у меня в условиях кешбэка никакой инфы нет). Но если информация не обновилась, то банк вводит клиентов в заблуждение, не сообщая им условия оплаты (получается по сути просто не успели подготовиться к акции), и считаю что это ошибка банка что кеш бэк в итоге не был насчитан.

Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, но мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке. Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, но мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке. Bosstone Повідомлень: 2071 З нами з: 21.04.10 Подякував: 748 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 16:21 Bosstone написав: Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, но мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке. Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, но мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке.

Не согласен с вами. Если банк не внес категорию или не подготовил должным образом информацию по условиям начисления (а этой информации на данный момент нигде нет), то это ошибка банка, а не моя. Почему я как пользователь должен совершать какие-то дополнительные действия по банальной и простой операции - начисления кешбэк. Если они непростые или нестандартные, то об этом клиенту нужно сообщить заранее, а не наоборот (куда-то звонить или писать чтобы узнать что же Sport bank понимает под категорие в коммунальные услуги - бред) Не согласен с вами. Если банк не внес категорию или не подготовил должным образом информацию по условиям начисления (а этой информации на данный момент нигде нет), то это ошибка банка, а не моя. Почему я как пользователь должен совершать какие-то дополнительные действия по банальной и простой операции - начисления кешбэк. Если они непростые или нестандартные, то об этом клиенту нужно сообщить заранее, а не наоборот (куда-то звонить или писать чтобы узнать что же Sport bank понимает под категорие в коммунальные услуги - бред) DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1499 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1112 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 16:23 wtf написав: greenozon написав: там можна руками ввести свою комуналку? там можна руками ввести свою комуналку?

да можно по названию и коду

но у меня даже со светом ошибка возникла хотя компания есть в списке рекомендуемых да можно по названию и кодуно у меня даже со светом ошибка возникла хотя компания есть в списке рекомендуемых

со светом там на один едрпоу куча региональных энерго, поэтому надо добавлять по едрпоу и затем из списка выбрать компанию из своего района, тогда все работает, а если по адресу выбрать просто центральную (обобщенную) энергокомпанию, то ошибка - говорит надо указать конкретно свою. со светом там на один едрпоу куча региональных энерго, поэтому надо добавлять по едрпоу и затем из списка выбрать компанию из своего района, тогда все работает, а если по адресу выбрать просто центральную (обобщенную) энергокомпанию, то ошибка - говорит надо указать конкретно свою. ol_zy

Повідомлень: 7309 З нами з: 20.01.15 Подякував: 441 раз. Подякували: 769 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 16:37 DjPavel написав: Bosstone написав: Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, но мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке. Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, но мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке.

Не согласен с вами. Если банк не внес категорию или не подготовил должным образом информацию по условиям начисления (а этой информации на данный момент нигде нет), то это ошибка банка, а не моя. Почему я как пользователь должен совершать какие-то дополнительные действия по банальной и простой операции - начисления кешбэк. Если они непростые или нестандартные, то об этом клиенту нужно сообщить заранее, а не наоборот (куда-то звонить или писать чтобы узнать что же Sport bank понимает под категорие в коммунальные услуги - бред) Не согласен с вами. Если банк не внес категорию или не подготовил должным образом информацию по условиям начисления (а этой информации на данный момент нигде нет), то это ошибка банка, а не моя. Почему я как пользователь должен совершать какие-то дополнительные действия по банальной и простой операции - начисления кешбэк. Если они непростые или нестандартные, то об этом клиенту нужно сообщить заранее, а не наоборот (куда-то звонить или писать чтобы узнать что же Sport bank понимает под категорие в коммунальные услуги - бред)

Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно. Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно. WallNutPen Повідомлень: 254 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 63 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 173174175176 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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