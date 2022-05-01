RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:13

  Искатель написав:А вы тут все решили, что банк просто так раздает кешбэк?
Сейчас наберет себе тестировщиков, и будет то же самое, что у ПУМБа в свое время, только еще почище.
Сомнительное удовольствие... До компаний платежи дойдут "не только лишь все. Мало кто"...
И время сейчас не для экспериментов.

Но могу гарантировать но вот все то что я увидел внутри раздела комуналка у спортбанка мне очень напомнило аналогичную фигню в одной компании по приему комуналки. То есть и данные для шаблонов аналогичные, и ошибки где они есть в той компании повторяются, и справочник компаний по моему городу один в один. Причем у той же "мамки Таси" это все реализовано по другому. То есть мне кажется, что спортбанк просто заключил договор с той компанией и внедрил ее базу в свою аппку. То есть хочу сказать что те платежи которые нормально ходят в той компании скорее всего нормально будут ходить и тут. А вот к примеру за тепло и холодную воду в моем городе через них лучше не платить - будет гемор
WallNutPen
 
Повідомлень: 254
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:41

"Классный" банк. Написали, что 5% на коммунальные. При этом в приложении никакой информации о том, что оплата только через приложение нет. Соответственно оплатил коммунальные услуги, кэш бек не насчитали. Поддержка подтвердила, что информация в приложении еще не обновилась по условиям оплаты, и должна обновить сегодня-завтра (у меня в условиях кешбэка никакой инфы нет). Но если информация не обновилась, то банк вводит клиентов в заблуждение, не сообщая им условия оплаты (получается по сути просто не успели подготовиться к акции), и считаю что это ошибка банка что кеш бэк в итоге не был насчитан. :twisted:
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1112 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:57

  DjPavel написав:"Классный" банк. Написали, что 5% на коммунальные. При этом в приложении никакой информации о том, что оплата только через приложение нет. Соответственно оплатил коммунальные услуги, кэш бек не насчитали. Поддержка подтвердила, что информация в приложении еще не обновилась по условиям оплаты, и должна обновить сегодня-завтра (у меня в условиях кешбэка никакой инфы нет). Но если информация не обновилась, то банк вводит клиентов в заблуждение, не сообщая им условия оплаты (получается по сути просто не успели подготовиться к акции), и считаю что это ошибка банка что кеш бэк в итоге не был насчитан. :twisted:

Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, ни мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке.
Востаннє редагувалось Bosstone в Нед 01 тра, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 21.04.10
Подякував: 749 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:21

  Bosstone написав:Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, но мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке.

Не согласен с вами. Если банк не внес категорию или не подготовил должным образом информацию по условиям начисления (а этой информации на данный момент нигде нет), то это ошибка банка, а не моя. Почему я как пользователь должен совершать какие-то дополнительные действия по банальной и простой операции - начисления кешбэк. Если они непростые или нестандартные, то об этом клиенту нужно сообщить заранее, а не наоборот (куда-то звонить или писать чтобы узнать что же Sport bank понимает под категорие в коммунальные услуги - бред)
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1112 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:23

  wtf написав:
  greenozon написав:там можна руками ввести свою комуналку?

да можно по названию и коду
но у меня даже со светом ошибка возникла хотя компания есть в списке рекомендуемых

со светом там на один едрпоу куча региональных энерго, поэтому надо добавлять по едрпоу и затем из списка выбрать компанию из своего района, тогда все работает, а если по адресу выбрать просто центральную (обобщенную) энергокомпанию, то ошибка - говорит надо указать конкретно свою.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7311
З нами з: 20.01.15
Подякував: 441 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:37

  DjPavel написав:
  Bosstone написав:Ну, тут вы сами виноваты, что не узнали условия начисления кешбека. Учитывая, что это новая категория и видя, что в перечне категорий в приложении нет ни самого упоминания этой категории, но мсс, которые в него входят, логично было сначала выяснить все детали в поддержке.

Не согласен с вами. Если банк не внес категорию или не подготовил должным образом информацию по условиям начисления (а этой информации на данный момент нигде нет), то это ошибка банка, а не моя. Почему я как пользователь должен совершать какие-то дополнительные действия по банальной и простой операции - начисления кешбэк. Если они непростые или нестандартные, то об этом клиенту нужно сообщить заранее, а не наоборот (куда-то звонить или писать чтобы узнать что же Sport bank понимает под категорие в коммунальные услуги - бред)

Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно.
WallNutPen
 
Повідомлень: 254
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:50

DjPavel
Простите, не могу понять - куда вы спешили??? Никогда в жизни не платил за коммуналку 1 числа и не вижу в этом никакого смысла. Может вы ещё и сразу после полуночи это делали от скуки? :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 10122
З нами з: 14.06.13
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:02

Зануды.
Ну, можете ещё раз тут написать как кошерно платить нью комуналь аль будете орехами меряться?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:09

Re: Sportbank

  ol_zy написав:тогда все работает, а если по адресу выбрать просто центральную (обобщенную) энергокомпанию, то ошибка - говорит надо указать конкретно свою.

тут все логично. но почемуто их всратая аппка не предлагает выбрать "конкретно свою"
все что смогли в поддержке - зафиксировали заявку что у них чтото не так с аппкой и обещали уведомить если будет решение. с февраля не плачу если че...
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:15

  idealstorm написав:Зануды.
Ну, можете ещё раз тут написать как кошерно платить нью комуналь аль будете орехами меряться?

см. viewtopic.php?p=5428449#p5428449
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 174175176177>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lenny, lloydbanksua, riwalir, SHURICK76, V2 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1762)
01.05.2022 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.