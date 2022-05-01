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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:13

  WallNutPen написав:Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно.

Оплатил 20-50 грн тестовых через приложение - получил КБ. 1-й вариант нашел. Потом почитал форум и понял, что это единственный вариант. Жаль в спорте не все есть, что мне надо.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:16

  wtf написав:
  ol_zy написав:тогда все работает, а если по адресу выбрать просто центральную (обобщенную) энергокомпанию, то ошибка - говорит надо указать конкретно свою.

тут все логично. но почемуто их всратая аппка не предлагает выбрать "конкретно свою"
все что смогли в поддержке - зафиксировали заявку что у них чтото не так с аппкой и обещали уведомить если будет решение. с февраля не плачу если че...

т.е. если вбиваете добавить компанию и вводите едрпоу, то вам только одну светит? Мне около 20...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:23

Поповнення мобільного тут комуналка?

з.і. "Гарячка" каже, що ні.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:35

  WallNutPen написав:Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно.

Мне кажется условия должны быть максимально понятными для обычного обывателя. Большинство людей даже не знают, что такое МСС код и не должны этого знать. Я пользуюсь банк услугами давно, именно поэтому не предполагал что могут придумать особые условия на коммуналку. Единственное о чем я думал, что оплата может не пройти в категории Коммунальные платежи. Но поскольку раньше уже оплачивал через сервис ПУМБ, видел что именно эта категория и проходит в выписке (так собственно и случилось). Итого имею, банк предложил 5% на Комунальні платежі (цитата). Моя транзакция в выписке прошла именно так, как Комунальні платежі (скрины есть). Но кешбэк - 0, потому что как оказалось есть какие-то условия, о которых банк не посчитал нужным меня уведомить (А уведомил по факту транзакции после обращения в поддержку). В общем не хочу занудствовать, но тот же МОНО в таких случаях (даже если категория кешбэк не совпадала, шел на встречу клиентам и делал начисление). А здесь, ситуация мне кажется более очевидная, и банк мог бы пойти на встречу (в мирное время может так бы и сделал, война, понимаю). Раньше Спортбанк уже шел на встречу в других вопросах, поэтому не смотря на это, отношение к команде все равно позитивное (но осадок остался).
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:37

  Vorlon написав:DjPavel
Простите, не могу понять - куда вы спешили??? Никогда в жизни не платил за коммуналку 1 числа и не вижу в этом никакого смысла. Может вы ещё и сразу после полуночи это делали от скуки? :mrgreen:

Сейчас маленький % в нашем ЖК, кто платит за комуналку. Хотел поддержать ОСББ так сказать :) Плюс если платишь кредитными, нет разницы по большему счету когда платишь - в начале месяца или в конце. Но вы правы, поспешил - людей насмешил (ну и себя).
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:41

Re: Sportbank

Непогано, навіть інет окешбечили.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:01

Re: Sportbank

  ol_zy написав:т.е. если вбиваете добавить компанию и вводите едрпоу, то вам только одну светит? Мне около 20...

в случае со светом показывает только облэнерго но не местные
wtf
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