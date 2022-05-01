Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 174175176177 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.5 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 50% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 3 Всього голосів : 6 Додано: Нед 01 тра, 2022 18:13 WallNutPen написав: Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно. Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно.

Оплатил 20-50 грн тестовых через приложение - получил КБ. 1-й вариант нашел. Потом почитал форум и понял, что это единственный вариант. Жаль в спорте не все есть, что мне надо. Оплатил 20-50 грн тестовых через приложение - получил КБ. 1-й вариант нашел. Потом почитал форум и понял, что это единственный вариант. Жаль в спорте не все есть, что мне надо. ol_zy

Повідомлень: 7311 З нами з: 20.01.15 Подякував: 441 раз. Подякували: 769 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 18:16 wtf написав: ol_zy написав: тогда все работает, а если по адресу выбрать просто центральную (обобщенную) энергокомпанию, то ошибка - говорит надо указать конкретно свою. тогда все работает, а если по адресу выбрать просто центральную (обобщенную) энергокомпанию, то ошибка - говорит надо указать конкретно свою.

тут все логично. но почемуто их всратая аппка не предлагает выбрать "конкретно свою"

все что смогли в поддержке - зафиксировали заявку что у них чтото не так с аппкой и обещали уведомить если будет решение. с февраля не плачу если че... тут все логично. но почемуто их всратая аппка не предлагает выбрать "конкретно свою"все что смогли в поддержке - зафиксировали заявку что у них чтото не так с аппкой и обещали уведомить если будет решение. с февраля не плачу если че...

т.е. если вбиваете добавить компанию и вводите едрпоу, то вам только одну светит? Мне около 20... т.е. если вбиваете добавить компанию и вводите едрпоу, то вам только одну светит? Мне около 20... ol_zy

Повідомлень: 7311 З нами з: 20.01.15 Подякував: 441 раз. Подякували: 769 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 18:23 Поповнення мобільного тут комуналка?



з.і. "Гарячка" каже, що ні. V2 4 Повідомлень: 7470 З нами з: 03.07.09 Подякував: 273 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 18:35 WallNutPen написав: Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно. Ну вы же наверное не первую карту с кешбеком имеете. Наверняка знаете, что если написано "Медицина" то при такой категории может не окешбечится к примеру покупка в аптеке. Потому как кроме названия категории есть еще и ряд дополнительных условий (МСС, способ оплаты и т.п.), которые обычно указываются в правилах кешбека. Я к примеру увидев сегодня категорию "Коммунальные платежи" в первую очередь полез в правила. И увидев что в правилах по этому поводу ничего нет начал писать в поддержку - чтобы уточнить МСС и каким именно способом надо платить. Что на мой взгляд логично. Если банк не поменял правила и в правилах данной категории просто нет - то лучше мне как клиенту подстраховаться и уточнить. Вот если бы написано было конкретные условия в правилах - тогда бы вопросов не было. А если такой категории в правилах нет вообще - зачем рисковать. Тем более что у разных контор комуналка бывает с разными МСС. К примеру есть 4900 а есть и 4812. Мне поддержка объяснила, что 4900 у них не подпадает под условия программы кэшбека, а подпадает только 4812 (я так понимаю именно этот МСС будет при оплате в приложении спорта). А именно 4900 используют основные конторы типа Портмоне, Изипэя, Приват24 и т.п. Так что подобные вещи, которые не расписаны в правилах - сяитаю уточнять надо обязательно.

Мне кажется условия должны быть максимально понятными для обычного обывателя. Большинство людей даже не знают, что такое МСС код и не должны этого знать. Я пользуюсь банк услугами давно, именно поэтому не предполагал что могут придумать особые условия на коммуналку. Единственное о чем я думал, что оплата может не пройти в категории Коммунальные платежи. Но поскольку раньше уже оплачивал через сервис ПУМБ, видел что именно эта категория и проходит в выписке (так собственно и случилось). Итого имею, банк предложил 5% на Комунальні платежі (цитата). Моя транзакция в выписке прошла именно так, как Комунальні платежі (скрины есть). Но кешбэк - 0, потому что как оказалось есть какие-то условия, о которых банк не посчитал нужным меня уведомить (А уведомил по факту транзакции после обращения в поддержку). В общем не хочу занудствовать, но тот же МОНО в таких случаях (даже если категория кешбэк не совпадала, шел на встречу клиентам и делал начисление). А здесь, ситуация мне кажется более очевидная, и банк мог бы пойти на встречу (в мирное время может так бы и сделал, война, понимаю). Раньше Спортбанк уже шел на встречу в других вопросах, поэтому не смотря на это, отношение к команде все равно позитивное (но осадок остался). Мне кажется условия должны быть максимально понятными для обычного обывателя. Большинство людей даже не знают, что такое МСС код и не должны этого знать. Я пользуюсь банк услугами давно, именно поэтому не предполагал что могут придумать особые условия на коммуналку. Единственное о чем я думал, что оплата может не пройти в категории Коммунальные платежи. Но поскольку раньше уже оплачивал через сервис ПУМБ, видел что именно эта категория и проходит в выписке (так собственно и случилось). Итого имею, банк предложил 5% на Комунальні платежі (цитата). Моя транзакция в выписке прошла именно так, как Комунальні платежі (скрины есть). Но кешбэк - 0, потому что как оказалось есть какие-то условия, о которых банк не посчитал нужным меня уведомить (А уведомил по факту транзакции после обращения в поддержку). В общем не хочу занудствовать, но тот же МОНО в таких случаях (даже если категория кешбэк не совпадала, шел на встречу клиентам и делал начисление). А здесь, ситуация мне кажется более очевидная, и банк мог бы пойти на встречу (в мирное время может так бы и сделал, война, понимаю). Раньше Спортбанк уже шел на встречу в других вопросах, поэтому не смотря на это, отношение к команде все равно позитивное (но осадок остался). DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1501 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1112 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 18:37 Vorlon написав: DjPavel

Простите, не могу понять - куда вы спешили??? Никогда в жизни не платил за коммуналку 1 числа и не вижу в этом никакого смысла. Может вы ещё и сразу после полуночи это делали от скуки? Простите, не могу понять - куда вы спешили??? Никогда в жизни не платил за коммуналку 1 числа и не вижу в этом никакого смысла. Может вы ещё и сразу после полуночи это делали от скуки?

Сейчас маленький % в нашем ЖК, кто платит за комуналку. Хотел поддержать ОСББ так сказать Плюс если платишь кредитными, нет разницы по большему счету когда платишь - в начале месяца или в конце. Но вы правы, поспешил - людей насмешил (ну и себя). Сейчас маленький % в нашем ЖК, кто платит за комуналку. Хотел поддержать ОСББ так сказатьПлюс если платишь кредитными, нет разницы по большему счету когда платишь - в начале месяца или в конце. Но вы правы, поспешил - людей насмешил (ну и себя). DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1501 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1112 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 18:41 Re: Sportbank Непогано, навіть інет окешбечили. chipmunk Повідомлень: 8899 З нами з: 15.04.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 569 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 тра, 2022 19:01 Re: Sportbank ol_zy написав: т.е. если вбиваете добавить компанию и вводите едрпоу, то вам только одну светит? Мне около 20... т.е. если вбиваете добавить компанию и вводите едрпоу, то вам только одну светит? Мне около 20...

в случае со светом показывает только облэнерго но не местные в случае со светом показывает только облэнерго но не местные wtf

Повідомлень: 361 З нами з: 29.11.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 174175176177 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Mirax,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Investor_K ramaz і 1 гістьМодератори: Ірина_