Место работы, должность и зарплату. Все было в анкете. Назвал полное наименование работы, была абревиатура.( ДП НННУ)более ничего.Vorlon написав:lel
Ого! Я думал, что новых лимитов сейчас никто не даёт...
Что спрашивали?
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Додано: Вів 03 тра, 2022 13:11
Re: Sportbank
Место работы, должность и зарплату. Все было в анкете. Назвал полное наименование работы, была абревиатура.( ДП НННУ)более ничего.
Додано: Вів 03 тра, 2022 13:47
Додано: Вів 03 тра, 2022 15:51
Заплатил немного на Ясно
Підпис та печатка банку:
Заступник Голови Правління АТ
«ТАСКОМБАНК»
Посмотрим как дойдет
Кэшбэк начислили.
Додано: Вів 03 тра, 2022 17:01
Это в смысле в приложении банка или на самом сайте Ясно?
Додано: Вів 03 тра, 2022 17:27
Re: Sportbank
В приложении банка. Кэшбэк же только так дают.
Додано: Вів 03 тра, 2022 17:36
Додано: Вів 03 тра, 2022 18:11
Aps
Он художник, он так видит.
У кого будут проходить платежи комунальные (успешные с зачислением),
не ленитесь, напишите название конторы и поставьте плюсик.
Будем знать, что можно толкать.
У мя есть должок по отоплению - думаю отовариться раз такая пьянка, но за 2тыс я немного "славик", чтобы их потом искать в расчётных центрах днр
Додано: Сер 04 тра, 2022 17:42
Re: Sportbank
З приводу тестових платежів. Цікавий банк і розробники не відстають.
Після однієї оплати можливість заплатити знову цьому постачальнику у додатку зникає. Як пише тепленька "На цей час є можливість лише повністю виконати оплату. Якщо ви оплатили частково, іншу частину вже необхідно платити за реквізитами компанії власноруч". В якості спроби обходу багу вилучив компанію і додав знову - опція вибору компанії для оплати так і не з'явилося.
Додано: Сер 04 тра, 2022 17:57
И это не единственный такой банк. Убивает такой подход - раз заплатил, а потом жди следующего месяца. Думается это скорее не задумка разработчиков софта банка, а особенность сервиса, через который осуществляется оплата.
Додано: Сер 04 тра, 2022 18:13
Re: Sportbank
Решил тоже попробовать, повторить вчерашний платеж на Ясно. Платеж успешно ушел на 1 грн. Как то без дополнительного подтвеждения, очень быстро. Вот только куда пошел- неизвестно... Буду ждать зачисления двух тестовых платежей.
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