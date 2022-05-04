RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 13:11

Re: Sportbank

Vorlon написав:lel
Ого! Я думал, что новых лимитов сейчас никто не даёт...
Что спрашивали?
Место работы, должность и зарплату. Все было в анкете. Назвал полное наименование работы, была абревиатура.( ДП НННУ)более ничего.
lel
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 13:47

  idealstorm написав:Поясните,
Спорт использует только базу шаблонов поставщиков, которые есть у Портмоне или он использует всю цепочку включая другой расчётный банк?

Достеменно ще не з'ясували, але поки виглядає, що увесь ланцюг.
klug
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 18.08.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 15:51

  idealstorm написав:В квитанциях по оплате комуналки не значится ОР - особовий рахунок, а только адрес.
Мне кажется, с таким указанием реквизитов деньги вряд ли засчитают

Заплатил немного на Ясно https://yasno.com.ua/ Квитанция на мыло без особового рахунку,ЕДРПО, счет, неполный номер карты и фамилия плательщика. Даже адреса нет,т.к. искал по ЕДРПО. Хотя о.р. вводил и подтянулся старый счет.
Підпис та печатка банку:
Заступник Голови Правління АТ
«ТАСКОМБАНК»
Посмотрим как дойдет :shock:
Кэшбэк начислили.
lel
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 17:01

  lel написав:Заплатил немного на Ясно https://yasno.com.ua/


Это в смысле в приложении банка или на самом сайте Ясно?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 17:27

Re: Sportbank

Aps написав:
  lel написав:Заплатил немного на Ясно https://yasno.com.ua/


Это в смысле в приложении банка или на самом сайте Ясно?
В приложении банка. Кэшбэк же только так дают.
lel
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 17:36

  lel написав:
Aps написав: Это в смысле в приложении банка или на самом сайте Ясно?
В приложении банка. Кэшбэк же только так дают.


Та в курсе что через приложение кэшбек. Но в посте неодназночно написали и подумалось "а вдруг". )
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 18:11

Aps
Он художник, он так видит.

У кого будут проходить платежи комунальные (успешные с зачислением),
не ленитесь, напишите название конторы и поставьте плюсик.
Будем знать, что можно толкать.

У мя есть должок по отоплению - думаю отовариться раз такая пьянка, но за 2тыс я немного "славик", чтобы их потом искать в расчётных центрах днр
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:42

Re: Sportbank

З приводу тестових платежів. Цікавий банк і розробники не відстають.
Після однієї оплати можливість заплатити знову цьому постачальнику у додатку зникає. Як пише тепленька "На цей час є можливість лише повністю виконати оплату. Якщо ви оплатили частково, іншу частину вже необхідно платити за реквізитами компанії власноруч". В якості спроби обходу багу вилучив компанію і додав знову - опція вибору компанії для оплати так і не з'явилося. :mrgreen:
nickvp
 
Повідомлень: 397
З нами з: 16.10.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:57

  nickvp написав:З приводу тестових платежів. Цікавий банк і розробники не відстають.
Після однієї оплати можливість заплатити знову цьому постачальнику у додатку зникає. Як пише тепленька "На цей час є можливість лише повністю виконати оплату. Якщо ви оплатили частково, іншу частину вже необхідно платити за реквізитами компанії власноруч". В якості спроби обходу багу вилучив компанію і додав знову - опція вибору компанії для оплати так і не з'явилося. :mrgreen:

И это не единственный такой банк. Убивает такой подход - раз заплатил, а потом жди следующего месяца. Думается это скорее не задумка разработчиков софта банка, а особенность сервиса, через который осуществляется оплата.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3493
З нами з: 31.07.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:13

Re: Sportbank

Решил тоже попробовать, повторить вчерашний платеж на Ясно. Платеж успешно ушел на 1 грн. Как то без дополнительного подтвеждения, очень быстро. Вот только куда пошел- неизвестно... Буду ждать зачисления двух тестовых платежей.
lel
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 178179180181>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, wtf і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2560)
04.05.2022 23:36
Рынок ОВГЗ (3075)
04.05.2022 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.