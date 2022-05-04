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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

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Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:25

nickvp
А якщо знайти оплату в історії і "повторити оплату"?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:38

Re: Sportbank

klug написав:nickvp
А якщо знайти оплату в історії і "повторити оплату"?
Там нет повторить. Есть в в коммунальных " за компанией". Его нажал, ввел другую сумму 1 грн и повторил.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:40

  nickvp написав:З приводу тестових платежів. Цікавий банк і розробники не відстають.
Після однієї оплати можливість заплатити знову цьому постачальнику у додатку зникає. Як пише тепленька "На цей час є можливість лише повністю виконати оплату. Якщо ви оплатили частково, іншу частину вже необхідно платити за реквізитами компанії власноруч". В якості спроби обходу багу вилучив компанію і додав знову - опція вибору компанії для оплати так і не з'явилося. :mrgreen:
это ещё раз доказывает мое утверждение, что местные "коммунальные платежи" ни разу не собственная разработка спортбанка. Он тут чисто посредник и работает под крылом портмоне.
Потому как невозможность заплатить второй раз в течении месяца - это полностью фича портмоне. Они таким страдают. И давно. Но кстати не по всем поставщикам услуг. Я так понимаю те с которыми у них есть прямые договора - они позволяют принимать и несколько платежей - остальным 1 платеж в месяц.
А ещё мне не нравится в квитанции что везде в тексте платежа указывают мои ФИО. Если я плачу за жильё родственников - мне надо чтобы там были их ФИО. В привате, пумбе и ДР. местах это реализовано. А тут - :(
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