nickvp написав:
З приводу тестових платежів. Цікавий банк і розробники не відстають.
Після однієї оплати можливість заплатити знову цьому постачальнику у додатку зникає. Як пише тепленька "На цей час є можливість лише повністю виконати оплату. Якщо ви оплатили частково, іншу частину вже необхідно платити за реквізитами компанії власноруч". В якості спроби обходу багу вилучив компанію і додав знову - опція вибору компанії для оплати так і не з'явилося.
это ещё раз доказывает мое утверждение, что местные "коммунальные платежи" ни разу не собственная разработка спортбанка. Он тут чисто посредник и работает под крылом портмоне.
Потому как невозможность заплатить второй раз в течении месяца - это полностью фича портмоне. Они таким страдают. И давно. Но кстати не по всем поставщикам услуг. Я так понимаю те с которыми у них есть прямые договора - они позволяют принимать и несколько платежей - остальным 1 платеж в месяц.
А ещё мне не нравится в квитанции что везде в тексте платежа указывают мои ФИО. Если я плачу за жильё родственников - мне надо чтобы там были их ФИО. В привате, пумбе и ДР. местах это реализовано. А тут -