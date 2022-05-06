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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:24
greenozon
Пока только дия....
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:35
Первый тестовый платеж, через приложение СБ на Ясно электр. Киев, отправленый 03.05.22 успешно зачислен.
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