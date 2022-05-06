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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:24

greenozon
Пока только дия....
pfauter
 
Повідомлень: 335
З нами з: 06.01.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:35

Re: Sportbank

Первый тестовый платеж, через приложение СБ на Ясно электр. Киев, отправленый 03.05.22 успешно зачислен.
lel
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 361 раз.
 
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  #<1 ... 179180181182
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