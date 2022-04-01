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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:24

greenozon
Пока только дия....
pfauter
 
Повідомлень: 335
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Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:35

Re: Sportbank

Первый тестовый платеж, через приложение СБ на Ясно электр. Киев, отправленый 03.05.22 успешно зачислен.
lel
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 361 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:22

у меня что-то не позволяет изменить сумму платежа - только рекомендованная :(
Ромасик
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Повідомлень: 4377
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Подякував: 1150 раз.
Подякували: 690 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:26

  Ромасик написав:у меня что-то не позволяет изменить сумму платежа - только рекомендованная :(
отметьте платеж - т.е.
Поставьте птичку в клеточку слева - после этого даст откорректировать.
WallNutPen
 
Повідомлень: 278
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:47

  lel написав:Первый тестовый платеж, через приложение СБ на Ясно электр. Киев, отправленый 03.05.22 успешно зачислен.


Тоже пришло! Ура.
ставим
ЯСНО +


Кстати, в деталях - похоже идёт через тразитник Портмоне

№ Дата оплати Дата надходження коштів по банку Сума, грн Дата зняття показань Показання, вказані при оплаті Спосіб оплати
Квитанція* Призначення платежу Найменування банку
2022
1. 03.05.2022 05.05.2022 30,24
01.04.2022 повідомлення за електроенергію ООО "ФК МБК"
idealstorm
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Повідомлень: 1641
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:04

Re: Sportbank

Но платёж по КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ от 02.05. ещё в пути...
idealstorm
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:33

Re: Sportbank

  Искатель написав:Наверно, играйтесь без меня

А вы де будете играться?
Портмоне вот вернул комисс, а у мне 4 хаты оплатить нуна, аккурат под 10К выйдет (
Amethyst
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Повідомлень: 2270
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:39

  Amethyst написав:А вы де будете играться?

Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.
klug
 
Повідомлень: 6894
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  #<1 ... 179180181182
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