greenozon
Пока только дия....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:35
Re: Sportbank
Первый тестовый платеж, через приложение СБ на Ясно электр. Киев, отправленый 03.05.22 успешно зачислен.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:22
у меня что-то не позволяет изменить сумму платежа - только рекомендованная
Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:26
Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:47
Тоже пришло! Ура.
ставим
ЯСНО +
Кстати, в деталях - похоже идёт через тразитник Портмоне
№ Дата оплати Дата надходження коштів по банку Сума, грн Дата зняття показань Показання, вказані при оплаті Спосіб оплати
Квитанція* Призначення платежу Найменування банку
2022
1. 03.05.2022 05.05.2022 30,24
01.04.2022 повідомлення за електроенергію ООО "ФК МБК"
Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:04
Re: Sportbank
Но платёж по КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ от 02.05. ещё в пути...
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:33
Re: Sportbank
Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:39
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