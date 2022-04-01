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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:24
greenozon
Пока только дия....
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:35
Первый тестовый платеж, через приложение СБ на Ясно электр. Киев, отправленый 03.05.22 успешно зачислен.
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lel
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:26
Ромасик написав:
у меня что-то не позволяет изменить сумму платежа - только рекомендованная
отметьте платеж - т.е.
Поставьте птичку в клеточку слева - после этого даст откорректировать.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:47
lel написав:
Первый тестовый платеж, через приложение СБ на Ясно электр. Киев, отправленый 03.05.22 успешно зачислен.
Тоже пришло! Ура.
ставим
ЯСНО +
Кстати, в деталях - похоже идёт через тразитник Портмоне№ Дата оплати Дата надходження коштів по банку Сума, грн Дата зняття показань Показання, вказані при оплаті Спосіб оплати
Квитанція* Призначення платежу Найменування банку
2022
1. 03.05.2022 05.05.2022 30,24
01.04.2022 повідомлення за електроенергію ООО "ФК МБК"
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idealstorm
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:04
Но платёж по КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ от 02.05. ещё в пути...
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idealstorm
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:33
Искатель написав:
Наверно, играйтесь без меня
А вы де будете играться?
Портмоне вот вернул комисс, а у мне 4 хаты оплатить нуна, аккурат под 10К выйдет (
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Amethyst
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:39
Amethyst написав:
А вы де будете играться?
Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.
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klug
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:05
klug написав: Amethyst написав:
А вы де будете играться?
Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.
І квіташку зразу малюють зі штемпелем
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Amethyst
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:49
Amethyst написав:
І квіташку зразу малюють зі штемпелем
Я ж кажу - сервіс, а не ось це от усе. Навіть кілька разів за кожним постачальником можна проплатити. Я вже не говорю про надліквідні марки, у які там можна проінвестувати - це вас не поточний під 5,5%.
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klug
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