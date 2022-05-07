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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:57
За сегодняшнюю оплату услуг охраны через приложение кешбэк автоматом не начислили. Поддержка оформила заявку на ручное начисление.
Возможно, проблема не единичная; и есть смысл повременить с оплатами.
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ramzes4
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