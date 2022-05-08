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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:57

Re: Sportbank

За сегодняшнюю оплату услуг охраны через приложение кешбэк автоматом не начислили. Поддержка оформила заявку на ручное начисление.

Возможно, проблема не единичная; и есть смысл повременить с оплатами.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:43

  nickvp написав:
  lel написав:
klug написав:nickvp
А якщо знайти оплату в історії і "повторити оплату"?
Там нет повторить. Есть в в коммунальных " за компанией". Его нажал, ввел другую сумму 1 грн и повторил.

Коли компанія вже була оплачена "за адресою", то додавання її в перелік "за компанією" не змінює Н І Ч О Г О. Тому перевірити ваш спосіб не можу. До речі, ще одна ознака криворукості хоч Спорта, хоч ще когось (не важливо) - при видаленні компанії і додаванні її знову повтроно заплатити не можна (тобто десь щось в історії сидить), але історія оплати показує порожнечу (в загальній історій комунальних платежів оплата є) :mrgreen: Отакі в нас необанки. Отак і живемо :mrgreen: Є ще в мене одна думка, яка можливо може спрацювати - тестові оплати проводилися на початку місяця і 2 з 3-х компаній постачальників мали суми не за минулий місяць, а за позаминулий. Можливо при отриманні правильних сум за минулий місяць поближче до 10-12 числа можливість оплати знову з'явиться. Подивимося пізніше

ну що ж, як я і гадав, кривенькі руці такі кривенькі, що це призводить до ходінню по колу і поверненню у початкову точку. Як я і припускав, рахунок по одній із компаній за минулий місяць прийшов і тепер можна заплатити знову :mrgreen: Почекаємо по двом іншим
nickvp
 
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