За сегодняшнюю оплату услуг охраны через приложение кешбэк автоматом не начислили. Поддержка оформила заявку на ручное начисление.
Возможно, проблема не единичная; и есть смысл повременить с оплатами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:57
Re: Sportbank
За сегодняшнюю оплату услуг охраны через приложение кешбэк автоматом не начислили. Поддержка оформила заявку на ручное начисление.
Возможно, проблема не единичная; и есть смысл повременить с оплатами.
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:43
ну що ж, як я і гадав, кривенькі руці такі кривенькі, що це призводить до ходінню по колу і поверненню у початкову точку. Як я і припускав, рахунок по одній із компаній за минулий місяць прийшов і тепер можна заплатити знову Почекаємо по двом іншим
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