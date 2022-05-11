За сегодняшнюю оплату услуг охраны через приложение кешбэк автоматом не начислили. Поддержка оформила заявку на ручное начисление.
Возможно, проблема не единичная; и есть смысл повременить с оплатами.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 09:57
Re: Sportbank
За сегодняшнюю оплату услуг охраны через приложение кешбэк автоматом не начислили. Поддержка оформила заявку на ручное начисление.
Возможно, проблема не единичная; и есть смысл повременить с оплатами.
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:43
ну що ж, як я і гадав, кривенькі руці такі кривенькі, що це призводить до ходінню по колу і поверненню у початкову точку. Як я і припускав, рахунок по одній із компаній за минулий місяць прийшов і тепер можна заплатити знову Почекаємо по двом іншим
Додано: Нед 08 тра, 2022 16:15
Re: Sportbank
В личном кабинете там где ГИОЦ (
увидел успешную оплату абонплаты Киевтеплоэнерго.
Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії (ПАО ТЕ)
КПВОК "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
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Додано: Сер 11 тра, 2022 07:12
Через Монобанк буду платить, как и в прошлом месяце. Уходит быстро, без комиссий, квитанции рисует. Да, без кешбэка, но зато и без ненужной головной боли...
Додано: Сер 11 тра, 2022 07:18
В этом мес и Портмоне сошло с ума -- прислало пустые платежки по давно закрытым счетам, по отмененным шаблонам. А по действующим пришли левые суммы. Пока наблюдаю. Мож вааще не платить, хай подумают щительней (
Додано: Сер 11 тра, 2022 07:21
Re: Sportbank
Оновлені щота прийшли, ті, що не оплатив за минулий місяць 'задвоїлись', одночасно за минулий і теперішній є
Додано: Сер 11 тра, 2022 07:22
А хотя... может, и поиграюсь А то по Моно уже практически весь кредитный лимит за 1,5 месяца на продукты использовал...
На "Нафтогаз" сделаю пару тестовых платежей и на "Укртелеком". Остальные повременю, пусть эти дойдут.
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