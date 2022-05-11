klug написав:nickvp А якщо знайти оплату в історії і "повторити оплату"?
Там нет повторить. Есть в в коммунальных " за компанией". Его нажал, ввел другую сумму 1 грн и повторил.
Коли компанія вже була оплачена "за адресою", то додавання її в перелік "за компанією" не змінює Н І Ч О Г О. Тому перевірити ваш спосіб не можу. До речі, ще одна ознака криворукості хоч Спорта, хоч ще когось (не важливо) - при видаленні компанії і додаванні її знову повтроно заплатити не можна (тобто десь щось в історії сидить), але історія оплати показує порожнечу (в загальній історій комунальних платежів оплата є) Отакі в нас необанки. Отак і живемо Є ще в мене одна думка, яка можливо може спрацювати - тестові оплати проводилися на початку місяця і 2 з 3-х компаній постачальників мали суми не за минулий місяць, а за позаминулий. Можливо при отриманні правильних сум за минулий місяць поближче до 10-12 числа можливість оплати знову з'явиться. Подивимося пізніше
ну що ж, як я і гадав, кривенькі руці такі кривенькі, що це призводить до ходінню по колу і поверненню у початкову точку. Як я і припускав, рахунок по одній із компаній за минулий місяць прийшов і тепер можна заплатити знову Почекаємо по двом іншим
А вы де будете играться? Портмоне вот вернул комисс, а у мне 4 хаты оплатить нуна, аккурат под 10К выйдет (
Через Монобанк буду платить, как и в прошлом месяце. Уходит быстро, без комиссий, квитанции рисует. Да, без кешбэка, но зато и без ненужной головной боли...
В этом мес и Портмоне сошло с ума -- прислало пустые платежки по давно закрытым счетам, по отмененным шаблонам. А по действующим пришли левые суммы. Пока наблюдаю. Мож вааще не платить, хай подумают щительней (
А хотя... может, и поиграюсь А то по Моно уже практически весь кредитный лимит за 1,5 месяца на продукты использовал... На "Нафтогаз" сделаю пару тестовых платежей и на "Укртелеком". Остальные повременю, пусть эти дойдут.
Искатель написав:А хотя... может, и поиграюсь А то по Моно уже практически весь кредитный лимит за 1,5 месяца на продукты использовал... На "Нафтогаз" сделаю пару тестовых платежей и на "Укртелеком". Остальные повременю, пусть эти дойдут.
Искатель написав:А хотя... может, и поиграюсь А то по Моно уже практически весь кредитный лимит за 1,5 месяца на продукты использовал... На "Нафтогаз" сделаю пару тестовых платежей и на "Укртелеком". Остальные повременю, пусть эти дойдут.
"Укртелеком" хіба окешбечується?
Так. Але мені цікаво, чи окешбечується "Воля", наприклад? Бо у списку компаній вона є.