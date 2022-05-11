RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:25

Искатель
Ви не знаєте як перевірити? Кидаєш 1 гривню і дивишся уважно
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:42

Искатель
Воля - теж!
V2
4
 
Повідомлень: 7495
З нами з: 03.07.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 181182183184
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Ой+, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2667)
11.05.2022 11:53
Рынок ОВГЗ (3136)
11.05.2022 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.