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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:25

Искатель
Ви не знаєте як перевірити? Кидаєш 1 гривню і дивишся уважно
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:22

  Amethyst написав:
  klug написав:Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.

І квіташку зразу малюють зі штемпелем

Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?
Чи в них є і онлайн оплата?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:27

  KVV написав:
  Amethyst написав:
  klug написав:Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.

І квіташку зразу малюють зі штемпелем

Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?
Чи в них є і онлайн оплата?

Це ми шуткуємо.
Заходьте у аплікуХу Спорта, у них акція "нєвіданой щєдрості" -- КБ 5% за оплату комун-ки за підпискою у аплікусі. Тільки добре вивіряйте суми оплати!
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:38

  KVV написав:
  Amethyst написав:
  klug написав:Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.

І квіташку зразу малюють зі штемпелем

Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?
Чи в них є і онлайн оплата?

Ну, яка може бути приємна компанія при онлайн оплаті? Взагалі, іронія тут на стільки масна, що на монітор пляшку Фейрі доведеться вилити, а Ви за чисту монету сприйняли...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:02

  klug написав:Ну, яка може бути приємна компанія при онлайн оплаті? Взагалі, іронія тут на стільки масна, що на монітор пляшку Фейрі доведеться вилити, а Ви за чисту монету сприйняли...

Пан klug має настільки гостре почуття гумору, що треба бути аж надто обережним, щоб не порізатися об нього...

А тепер до справи. 2 платежі (по двом квартирам) на Нафтогаз долетіли за пару годин. І у особистих кабінетах уже відображаються.
Вирішив заплатити великий платіж за газ у селі (там сума чималенька за квітень), добавив ту адресу, але... просто не пропонує платити.
Можливо, коли рахунок надійде... Але от там було би цікаво, бо одразу впало б більше сотні кешбеку.
Тут колись писали щось на кшталт "якщо раз заплатив по якійсь компанії, другий раз не дає".
Може, це якраз той випадок? Але мені вдалося два рази заплатити на Нафтогаз з двох різних адрес, а це третій раз з третьої адреси.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:10

  idealstorm написав:Искатель
Ви не знаєте як перевірити? Кидаєш 1 гривню і дивишся уважно

Мне лень по 1грн бросать :)
Бросил 200, окешбэчилось. Но еще не зачислилось. Раньше, когда бросал, быстро зачислялось.
Номер счета правильный написал :) Потому что мой остаток сразу выдало.

О! Пока писал, уже и на счет упало.
Короче, как тут предложили писать

Воля (ТВ + интернет) +
Искатель
 
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