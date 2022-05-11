Искатель
Ви не знаєте як перевірити? Кидаєш 1 гривню і дивишся уважно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 10:25
Искатель
Ви не знаєте як перевірити? Кидаєш 1 гривню і дивишся уважно
Додано: Сер 11 тра, 2022 11:22
Додано: Сер 11 тра, 2022 11:27
Це ми шуткуємо.
Заходьте у аплікуХу Спорта, у них акція "нєвіданой щєдрості" -- КБ 5% за оплату комун-ки за підпискою у аплікусі. Тільки добре вивіряйте суми оплати!
Додано: Сер 11 тра, 2022 11:38
Ну, яка може бути приємна компанія при онлайн оплаті? Взагалі, іронія тут на стільки масна, що на монітор пляшку Фейрі доведеться вилити, а Ви за чисту монету сприйняли...
Додано: Сер 11 тра, 2022 12:02
Пан klug має настільки гостре почуття гумору, що треба бути аж надто обережним, щоб не порізатися об нього...
А тепер до справи. 2 платежі (по двом квартирам) на Нафтогаз долетіли за пару годин. І у особистих кабінетах уже відображаються.
Вирішив заплатити великий платіж за газ у селі (там сума чималенька за квітень), добавив ту адресу, але... просто не пропонує платити.
Можливо, коли рахунок надійде... Але от там було би цікаво, бо одразу впало б більше сотні кешбеку.
Тут колись писали щось на кшталт "якщо раз заплатив по якійсь компанії, другий раз не дає".
Може, це якраз той випадок? Але мені вдалося два рази заплатити на Нафтогаз з двох різних адрес, а це третій раз з третьої адреси.
Додано: Сер 11 тра, 2022 12:10
Мне лень по 1грн бросать
Бросил 200, окешбэчилось. Но еще не зачислилось. Раньше, когда бросал, быстро зачислялось.
Номер счета правильный написал Потому что мой остаток сразу выдало.
О! Пока писал, уже и на счет упало.
Короче, как тут предложили писать
Воля (ТВ + интернет) +
Додано: Сер 11 тра, 2022 13:02
Там это - спорт работает по "лекалам" портмоне. Можно платить одному поставщику услуг, но только на разные лицевые. На один и тот же лицевой несколько раз в месяц можно заплатить, но только если у него непосредственно с портей есть "чОткий" т.е. прямой договор. Но таких организаций не много. Если портя только посредник - то можно заплатить 2 раза в месяц только если вначале месяца вы заплатили просто сумму, которую вам дало заполнить, а второй раз после выставления счета. И то это работает не по всем поставщикам. А бывает вообще хохма - если уже выставлен счет по коммунальному предприятию, которое оказывает 2 и более услуги - к примеру по теплосетям за отопление и за подогрев воды и вы вдруг решите оплатить пока только одну услугу - то вторую услугу по этому лицевому в этом месяце вам не даст заплатить никак. Причем ни порте ни в спорте. Ибо база у них одна. В общем это "грабли классические" от портмоне.
Додано: Сер 11 тра, 2022 13:53
Спокусився 5% кешбеком на комунальні, і вирішив отримати кредитну картку у Спортбанку. Ідентифікацію пройшов швидко через Дію, трохи помучився з селфі, але все пройшло на дивовижу щвидко хвилин 20. Кредитний ліміт дали 10 000 - стандартний на ці часи. І був дзвінок з банку по уточненню анкетних даних. Легкість співпраці з банком вразила. В ці часи це ТОП. Почав розбиратись з комунальними платежами, виявилось що суми деяких комунальних платежів підтягує до оплати і вони відповідають сумам з особистого кабінету, а по більшості ні. Шукаю в пошуку по ЄДРПОУ, знаходить, підвязую до адреси та особового рахунку, а суму так і не підтягує! Можливо хтось із досвідчених підкаже алгоритм, як підтягувати або звіряти суми до оплати комунальних платежів банку з особистим кабінетом?
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