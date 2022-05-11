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банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 181182183184 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 43% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 57% 4 Всього голосів : 7 Додано: Сер 11 тра, 2022 10:25 Искатель

Ви не знаєте як перевірити? Кидаєш 1 гривню і дивишся уважно idealstorm

Повідомлень: 1649 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 10:42 Искатель

Воля - теж! V2 4 Повідомлень: 7495 З нами з: 03.07.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 1250 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 11:22 Amethyst написав: klug написав: Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців. Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.

І квіташку зразу малюють зі штемпелем І квіташку зразу малюють зі штемпелем

Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?

Чи в них є і онлайн оплата? Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?Чи в них є і онлайн оплата? KVV Повідомлень: 1099 З нами з: 29.11.18 Подякував: 44 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 11:27 KVV написав: Amethyst написав: klug написав: Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців. Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.

І квіташку зразу малюють зі штемпелем І квіташку зразу малюють зі штемпелем

Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?

Чи в них є і онлайн оплата? Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?Чи в них є і онлайн оплата?

Це ми шуткуємо.

Заходьте у аплікуХу Спорта, у них акція "нєвіданой щєдрості" -- КБ 5% за оплату комун-ки за підпискою у аплікусі. Тільки добре вивіряйте суми оплати! Це ми шуткуємо.Заходьте у аплікуХу Спорта, у них акція "нєвіданой щєдрості" -- КБ 5% за оплату комун-ки за підпискою у аплікусі. Тільки добре вивіряйте суми оплати! Amethyst

Повідомлень: 2298 З нами з: 05.05.21 Подякував: 134 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 11:38 KVV написав: Amethyst написав: klug написав: Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців. Укрпошта працює: якісний сервіс, приємна компанія однодумців.

І квіташку зразу малюють зі штемпелем І квіташку зразу малюють зі штемпелем

Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?

Чи в них є і онлайн оплата? Це пани говорять про оплату комунальних у відділенні УП з комісією 15грн/платіж?Чи в них є і онлайн оплата?

Ну, яка може бути приємна компанія при онлайн оплаті? Взагалі, іронія тут на стільки масна, що на монітор пляшку Фейрі доведеться вилити, а Ви за чисту монету сприйняли... Ну, яка може бути приємна компанія при онлайн оплаті? Взагалі, іронія тут на стільки масна, що на монітор пляшку Фейрі доведеться вилити, а Ви за чисту монету сприйняли... klug Повідомлень: 6903 З нами з: 18.08.14 Подякував: 296 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 12:02 klug написав: Ну, яка може бути приємна компанія при онлайн оплаті? Взагалі, іронія тут на стільки масна, що на монітор пляшку Фейрі доведеться вилити, а Ви за чисту монету сприйняли... Ну, яка може бути приємна компанія при онлайн оплаті? Взагалі, іронія тут на стільки масна, що на монітор пляшку Фейрі доведеться вилити, а Ви за чисту монету сприйняли...

Пан klug має настільки гостре почуття гумору, що треба бути аж надто обережним, щоб не порізатися об нього...



А тепер до справи. 2 платежі (по двом квартирам) на Нафтогаз долетіли за пару годин. І у особистих кабінетах уже відображаються.

Вирішив заплатити великий платіж за газ у селі (там сума чималенька за квітень), добавив ту адресу, але... просто не пропонує платити.

Можливо, коли рахунок надійде... Але от там було би цікаво, бо одразу впало б більше сотні кешбеку.

Тут колись писали щось на кшталт "якщо раз заплатив по якійсь компанії, другий раз не дає".

Може, це якраз той випадок? Але мені вдалося два рази заплатити на Нафтогаз з двох різних адрес, а це третій раз з третьої адреси. Панмає настільки гостре почуття гумору, що треба бути аж надто обережним, щоб не порізатися об нього...А тепер до справи. 2 платежі (по двом квартирам) на Нафтогаз долетіли за пару годин. І у особистих кабінетах уже відображаються.Вирішив заплатити великий платіж за газ у селі (там сума чималенька за квітень), добавив ту адресу, але... просто не пропонує платити.Можливо, коли рахунок надійде... Але от там було би цікаво, бо одразу впало б більше сотні кешбеку.Тут колись писали щось на кшталт "якщо раз заплатив по якійсь компанії, другий раз не дає".Може, це якраз той випадок? Але мені вдалося два рази заплатити на Нафтогаз з двох різних адрес, а це третій раз з третьої адреси. Искатель Повідомлень: 5411 З нами з: 22.02.16 Подякував: 827 раз. Подякували: 4625 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 12:10 idealstorm написав: Искатель

Ви не знаєте як перевірити? Кидаєш 1 гривню і дивишся уважно Ви не знаєте як перевірити? Кидаєш 1 гривню і дивишся уважно

Мне лень по 1грн бросать

Бросил 200, окешбэчилось. Но еще не зачислилось. Раньше, когда бросал, быстро зачислялось.

Номер счета правильный написал Потому что мой остаток сразу выдало.



О! Пока писал, уже и на счет упало.

Короче, как тут предложили писать



Воля (ТВ + интернет) + Мне лень по 1грн бросатьБросил 200, окешбэчилось. Но еще не зачислилось. Раньше, когда бросал, быстро зачислялось.Номер счета правильный написалПотому что мой остаток сразу выдало.О! Пока писал, уже и на счет упало.Короче, как тут предложили писатьВоля (ТВ + интернет) + Искатель Повідомлень: 5411 З нами з: 22.02.16 Подякував: 827 раз. Подякували: 4625 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 13:02 Искатель написав:



А тепер до справи. 2 платежі (по двом квартирам) на Нафтогаз долетіли за пару годин. І у особистих кабінетах уже відображаються.

Вирішив заплатити великий платіж за газ у селі (там сума чималенька за квітень), добавив ту адресу, але... просто не пропонує платити.

Можливо, коли рахунок надійде... Але от там було би цікаво, бо одразу впало б більше сотні кешбеку.

Тут колись писали щось на кшталт "якщо раз заплатив по якійсь компанії, другий раз не дає".

Може, це якраз той випадок? Але мені вдалося два рази заплатити на Нафтогаз з двох різних адрес, а це третій раз з третьої адреси. А тепер до справи. 2 платежі (по двом квартирам) на Нафтогаз долетіли за пару годин. І у особистих кабінетах уже відображаються.Вирішив заплатити великий платіж за газ у селі (там сума чималенька за квітень), добавив ту адресу, але... просто не пропонує платити.Можливо, коли рахунок надійде... Але от там було би цікаво, бо одразу впало б більше сотні кешбеку.Тут колись писали щось на кшталт "якщо раз заплатив по якійсь компанії, другий раз не дає".Може, це якраз той випадок? Але мені вдалося два рази заплатити на Нафтогаз з двох різних адрес, а це третій раз з третьої адреси.

Там это - спорт работает по "лекалам" портмоне. Можно платить одному поставщику услуг, но только на разные лицевые. На один и тот же лицевой несколько раз в месяц можно заплатить, но только если у него непосредственно с портей есть "чОткий" т.е. прямой договор. Но таких организаций не много. Если портя только посредник - то можно заплатить 2 раза в месяц только если вначале месяца вы заплатили просто сумму, которую вам дало заполнить, а второй раз после выставления счета. И то это работает не по всем поставщикам. А бывает вообще хохма - если уже выставлен счет по коммунальному предприятию, которое оказывает 2 и более услуги - к примеру по теплосетям за отопление и за подогрев воды и вы вдруг решите оплатить пока только одну услугу - то вторую услугу по этому лицевому в этом месяце вам не даст заплатить никак. Причем ни порте ни в спорте. Ибо база у них одна. В общем это "грабли классические" от портмоне. Там это - спорт работает по "лекалам" портмоне. Можно платить одному поставщику услуг, но только на разные лицевые. На один и тот же лицевой несколько раз в месяц можно заплатить, но только если у него непосредственно с портей есть "чОткий" т.е. прямой договор. Но таких организаций не много. Если портя только посредник - то можно заплатить 2 раза в месяц только если вначале месяца вы заплатили просто сумму, которую вам дало заполнить, а второй раз после выставления счета. И то это работает не по всем поставщикам. А бывает вообще хохма - если уже выставлен счет по коммунальному предприятию, которое оказывает 2 и более услуги - к примеру по теплосетям за отопление и за подогрев воды и вы вдруг решите оплатить пока только одну услугу - то вторую услугу по этому лицевому в этом месяце вам не даст заплатить никак. Причем ни порте ни в спорте. Ибо база у них одна. В общем это "грабли классические" от портмоне. WallNutPen Повідомлень: 299 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 72 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 13:53 Спокусився 5% кешбеком на комунальні, і вирішив отримати кредитну картку у Спортбанку. Ідентифікацію пройшов швидко через Дію, трохи помучився з селфі, але все пройшло на дивовижу щвидко хвилин 20. Кредитний ліміт дали 10 000 - стандартний на ці часи. І був дзвінок з банку по уточненню анкетних даних. Легкість співпраці з банком вразила. В ці часи це ТОП. Почав розбиратись з комунальними платежами, виявилось що суми деяких комунальних платежів підтягує до оплати і вони відповідають сумам з особистого кабінету, а по більшості ні. Шукаю в пошуку по ЄДРПОУ, знаходить, підвязую до адреси та особового рахунку, а суму так і не підтягує! Можливо хтось із досвідчених підкаже алгоритм, як підтягувати або звіряти суми до оплати комунальних платежів банку з особистим кабінетом? joik

Повідомлень: 623 З нами з: 24.07.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 тра, 2022 14:43 joik написав: Можливо хтось із досвідчених підкаже алгоритм, як підтягувати або звіряти суми до оплати комунальних платежів банку з особистим кабінетом? Можливо хтось із досвідчених підкаже алгоритм, як підтягувати або звіряти суми до оплати комунальних платежів банку з особистим кабінетом?

Забейте. Большинство сумм если и подтянется - то только в следующем месяце. Но тут есть возможность поставить свою сумму (а по ряду услуг и ввести показания счётчиков) и оплатить именно то сколько вам нужно. Правильную сумму берете сами в своих кабинетах. Но имейте в виду ещё такую особенность - в большинстве квитанций у вас не будет видно не только введенных ваших показаний счётчиков, но даже номера лицевого по которому вы платите - в лучшем случае будет только ваш адрес. В ряде квитанций даже не указан получатель денег - вместо него будет написано sb portmone cloud. Такие "квитанции" реально напрягают. Но поддержка только разводит руками и говорит что других квитанций не будет. Забейте. Большинство сумм если и подтянется - то только в следующем месяце. Но тут есть возможность поставить свою сумму (а по ряду услуг и ввести показания счётчиков) и оплатить именно то сколько вам нужно. Правильную сумму берете сами в своих кабинетах. Но имейте в виду ещё такую особенность - в большинстве квитанций у вас не будет видно не только введенных ваших показаний счётчиков, но даже номера лицевого по которому вы платите - в лучшем случае будет только ваш адрес. В ряде квитанций даже не указан получатель денег - вместо него будет написано sb portmone cloud. Такие "квитанции" реально напрягают. Но поддержка только разводит руками и говорит что других квитанций не будет. WallNutPen Повідомлень: 299 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 72 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 181182183184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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