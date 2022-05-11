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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 15:41
Да, квитанции - реально отстой. Одно непонятно: почему хотя бы номера лицевого счета нет в них, ладно уже остальное...
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:38
Re: Sportbank
Оплатив Фрінет, гроші зарахувались миттєво, з кешбеком. Спробував нафтогаз, в кабінеті зарахувалось хвилин за 10. А от інше Львівенргозбут бачить, Львівтеплоенерго бачить но ще нема нового рахунка, хоч приват вже світить. От і все що я бачу по Львову, Львівводоканала не бачить , Львівгазу також, хоч Львівгазбут бачить
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:47
От вечно я с моей любознательностью во что-то вляпаюсь... На этот раз - в коммуналку от "Спортбанка"
Короче, по одному из адресов решил уплатить маленький тестовый платеж по одному из счетов местного энергосбыта. Платеж прошел, но хоть по нему и стоит признак "Коммунальные платежи", он не окешбэчился. А это как вообще?
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:51
Re: Sportbank
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:51
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