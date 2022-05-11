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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:41

Да, квитанции - реально отстой. Одно непонятно: почему хотя бы номера лицевого счета нет в них, ладно уже остальное...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:38

Re: Sportbank

Оплатив Фрінет, гроші зарахувались миттєво, з кешбеком. Спробував нафтогаз, в кабінеті зарахувалось хвилин за 10. А от інше Львівенргозбут бачить, Львівтеплоенерго бачить но ще нема нового рахунка, хоч приват вже світить. От і все що я бачу по Львову, Львівводоканала не бачить , Львівгазу також, хоч Львівгазбут бачить
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:47

От вечно я с моей любознательностью во что-то вляпаюсь... На этот раз - в коммуналку от "Спортбанка" :)
Короче, по одному из адресов решил уплатить маленький тестовый платеж по одному из счетов местного энергосбыта. Платеж прошел, но хоть по нему и стоит признак "Коммунальные платежи", он не окешбэчился. А это как вообще? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:51

Re: Sportbank

  Искатель написав:А это как вообще?

А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:51

  WallNutPen написав:Такие "квитанции" реально напрягают. Но поддержка только разводит руками и говорит что других квитанций не будет.

Може їм у який фейсбук накатати чи де вони там активні?
klug
 
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