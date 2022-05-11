|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 15:41
Да, квитанции - реально отстой. Одно непонятно: почему хотя бы номера лицевого счета нет в них, ладно уже остальное...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5413
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 827 раз.
- Подякували: 4625 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:38
Оплатив Фрінет, гроші зарахувались миттєво, з кешбеком. Спробував нафтогаз, в кабінеті зарахувалось хвилин за 10. А от інше Львівенргозбут бачить, Львівтеплоенерго бачить но ще нема нового рахунка, хоч приват вже світить. От і все що я бачу по Львову, Львівводоканала не бачить , Львівгазу також, хоч Львівгазбут бачить
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2422
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:47
От вечно я с моей любознательностью во что-то вляпаюсь... На этот раз - в коммуналку от "Спортбанка"
Короче, по одному из адресов решил уплатить маленький тестовый платеж по одному из счетов местного энергосбыта. Платеж прошел, но хоть по нему и стоит признак "Коммунальные платежи", он не окешбэчился. А это как вообще?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5413
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 827 раз.
- Подякували: 4625 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:51
Искатель написав:
А это как вообще?
А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3497
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:51
WallNutPen написав:
Такие "квитанции" реально напрягают. Но поддержка только разводит руками и говорит что других квитанций не будет.
Може їм у який фейсбук накатати чи де вони там активні?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6909
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:39
Вляпався я в це лайно. Задвоєні рахунки, відповідно самий дорогий платіж повинен був задвоїтися. Кловани з саппорта пишуть, що все ок і відмовляються скасувати платіж. Як ефективно з ними боротися і повернути кошти?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2170
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:45
Искатель написав:
От вечно я с моей любознательностью во что-то вляпаюсь... На этот раз - в коммуналку от "Спортбанка"
Короче, по одному из адресов решил уплатить маленький тестовый платеж по одному из счетов местного энергосбыта. Платеж прошел, но хоть по нему и стоит признак "Коммунальные платежи", он не окешбэчился. А это как вообще?
Я "пристілочний" на 10 грн заплатив, кешбек нарахували. Тоді ще три платежі зробив тому самому постачальнику компослуг на більші суми. І що ви думаєте? "Комунальні послуги" світить, але кешбеку немає. Підтримка заявку прийняла, три дні вже думає...
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:46
Amethyst написав:
акція "нєвіданой щєдрості" -- КБ 5% за оплату комун-ки за підпискою у аплікусі.
Про ахцію нам відомо, тестував її на початку місяця ще до появи умови оплати тільки в апці - заплатив через некст і замість кб отримав виліт з грейсу
....одразу загасив сепом.
Цікаво чи встигли в убкі доповісти про розбійника
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1100
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:04
KVV написав: Amethyst написав:
акція "нєвіданой щєдрості" -- КБ 5% за оплату комун-ки за підпискою у аплікусі
.
Про ахцію нам відомо, тестував її на початку місяця ще до появи умови оплати тільки в апці - заплатив через некст і замість кб отримав виліт з грейсу
....одразу загасив сепом.
Цікаво чи встигли в убкі доповісти про розбійника
ще раааз...
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2300
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:33
KVV написав:
Цікаво чи встигли в убкі доповісти про розбійника
Більшість банок стукає не частіше 1-2х разі на місяць. Крім того, виліт з пільгового періоду таким чином - це не порушення платіжної дисципліни.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6909
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|