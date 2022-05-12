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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:35

Re: Sportbank

Київводоканал + оплата 11.05. вже є в ЦКС і сайті постачальника(3 квітанц.)
Київтеплоенерго + оплата 11.05. вже є в ЦКС, на сайті-поки що ні.(4 квітанц.)
КП "Кер ком Ш р-ну" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
КП "Київкомунсервіс" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:25

  Amethyst написав:
  KVV написав:
  Amethyst написав:за підпискою у аплікусі.

ще до появи умови оплати тільки в апці

ще раааз...

в перших числах місяця була неразберіха як і де платити... от і тестили на шару
KVV
 
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  #<1 ... 183184185186
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