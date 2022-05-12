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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 09:35
Київводоканал + оплата 11.05. вже є в ЦКС і сайті постачальника(3 квітанц.)
Київтеплоенерго + оплата 11.05. вже є в ЦКС, на сайті-поки що ні.(4 квітанц.)
КП "Кер ком Ш р-ну" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
КП "Київкомунсервіс" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:25
Amethyst написав: KVV написав:
ще до появи умови оплати тільки в апці
Amethyst написав:за підпискою у аплікусі
.
ще раааз...
в перших числах місяця була неразберіха як і де платити... от і тестили на шару
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