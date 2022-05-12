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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:35

Re: Sportbank

Київводоканал + оплата 11.05. вже є в ЦКС і сайті постачальника(3 квітанц.)
Київтеплоенерго + оплата 11.05. вже є в ЦКС, на сайті-поки що ні.(4 квітанц.)
КП "Кер ком Ш р-ну" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
КП "Київкомунсервіс" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:25

  Amethyst написав:
  KVV написав:
  Amethyst написав:за підпискою у аплікусі.

ще до появи умови оплати тільки в апці

ще раааз...

в перших числах місяця була неразберіха як і де платити... от і тестили на шару
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:47

  WallNutPen написав:
  joik написав:Можливо хтось із досвідчених підкаже алгоритм, як підтягувати або звіряти суми до оплати комунальних платежів банку з особистим кабінетом?

Забейте. Большинство сумм если и подтянется - то только в следующем месяце. Но тут есть возможность поставить свою сумму (а по ряду услуг и ввести показания счётчиков) и оплатить именно то сколько вам нужно. Правильную сумму берете сами в своих кабинетах. Но имейте в виду ещё такую особенность - в большинстве квитанций у вас не будет видно не только введенных ваших показаний счётчиков, но даже номера лицевого по которому вы платите - в лучшем случае будет только ваш адрес. В ряде квитанций даже не указан получатель денег - вместо него будет написано sb portmone cloud. Такие "квитанции" реально напрягают. Но поддержка только разводит руками и говорит что других квитанций не будет.


Дякую, плюсанув!
joik
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:51

  ingtrans написав:
  Искатель написав:А это как вообще?

А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.


У мене аналогічна ситуація. Підтримка сказала скріншот платежу і в чат звернутися. Звернувсяв чат, додав скріншот платежу без кешбеку, чат ще захотів квитанцію, сфоткав і надав квитанцію. У чаті подякували просили оцінити, а результат, донарахування кешбеку, чекаю...
joik
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:51

Re: Sportbank

по Ясно , есть небольшая переплата .... не дает оплатить наперед свою сумму , требует ввести показания счетчика.. может ,то знает , как то обойти , не внося показания счетчиков?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:05

lincoln2
Внести обидва однакових
alibob
 
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  #<1 ... 183184185186
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