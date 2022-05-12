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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 09:35
Київводоканал + оплата 11.05. вже є в ЦКС і сайті постачальника(3 квітанц.)
Київтеплоенерго + оплата 11.05. вже є в ЦКС, на сайті-поки що ні.(4 квітанц.)
КП "Кер ком Ш р-ну" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
КП "Київкомунсервіс" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:25
Amethyst написав: KVV написав:
ще до появи умови оплати тільки в апці
Amethyst написав:за підпискою у аплікусі
.
ще раааз...
в перших числах місяця була неразберіха як і де платити... от і тестили на шару
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:47
WallNutPen написав: joik написав:
Можливо хтось із досвідчених підкаже алгоритм, як підтягувати або звіряти суми до оплати комунальних платежів банку з особистим кабінетом?
Забейте. Большинство сумм если и подтянется - то только в следующем месяце. Но тут есть возможность поставить свою сумму (а по ряду услуг и ввести показания счётчиков) и оплатить именно то сколько вам нужно. Правильную сумму берете сами в своих кабинетах. Но имейте в виду ещё такую особенность - в большинстве квитанций у вас не будет видно не только введенных ваших показаний счётчиков, но даже номера лицевого по которому вы платите - в лучшем случае будет только ваш адрес. В ряде квитанций даже не указан получатель денег - вместо него будет написано sb portmone cloud. Такие "квитанции" реально напрягают. Но поддержка только разводит руками и говорит что других квитанций не будет.
Дякую, плюсанув!
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joik
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:51
ingtrans написав: Искатель написав:
А это как вообще?
А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.
У мене аналогічна ситуація. Підтримка сказала скріншот платежу і в чат звернутися. Звернувсяв чат, додав скріншот платежу без кешбеку, чат ще захотів квитанцію, сфоткав і надав квитанцію. У чаті подякували просили оцінити, а результат, донарахування кешбеку, чекаю...
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joik
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:51
по Ясно , есть небольшая переплата .... не дает оплатить наперед свою сумму , требует ввести показания счетчика.. может ,то знает , как то обойти , не внося показания счетчиков?
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lincoln2
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Додано: Чет 12 тра, 2022 12:05
lincoln2
Внести обидва однакових
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alibob
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