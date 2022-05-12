RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:35

Re: Sportbank

Київводоканал + оплата 11.05. вже є в ЦКС і сайті постачальника(3 квітанц.)
Київтеплоенерго + оплата 11.05. вже є в ЦКС, на сайті-поки що ні.(4 квітанц.)
КП "Кер ком Ш р-ну" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
КП "Київкомунсервіс" + оплата 11.05. вже є в ЦКС
lel
 
Повідомлень: 3181
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:25

  Amethyst написав:
  KVV написав:
  Amethyst написав:за підпискою у аплікусі.

ще до появи умови оплати тільки в апці

ще раааз...

в перших числах місяця була неразберіха як і де платити... от і тестили на шару
KVV
 
Повідомлень: 1101
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:47

  WallNutPen написав:
  joik написав:Можливо хтось із досвідчених підкаже алгоритм, як підтягувати або звіряти суми до оплати комунальних платежів банку з особистим кабінетом?

Забейте. Большинство сумм если и подтянется - то только в следующем месяце. Но тут есть возможность поставить свою сумму (а по ряду услуг и ввести показания счётчиков) и оплатить именно то сколько вам нужно. Правильную сумму берете сами в своих кабинетах. Но имейте в виду ещё такую особенность - в большинстве квитанций у вас не будет видно не только введенных ваших показаний счётчиков, но даже номера лицевого по которому вы платите - в лучшем случае будет только ваш адрес. В ряде квитанций даже не указан получатель денег - вместо него будет написано sb portmone cloud. Такие "квитанции" реально напрягают. Но поддержка только разводит руками и говорит что других квитанций не будет.


Дякую, плюсанув!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 24.07.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:51

  ingtrans написав:
  Искатель написав:А это как вообще?

А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.


У мене аналогічна ситуація. Підтримка сказала скріншот платежу і в чат звернутися. Звернувсяв чат, додав скріншот платежу без кешбеку, чат ще захотів квитанцію, сфоткав і надав квитанцію. У чаті подякували просили оцінити, а результат, донарахування кешбеку, чекаю...
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 24.07.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:51

Re: Sportbank

по Ясно , есть небольшая переплата .... не дает оплатить наперед свою сумму , требует ввести показания счетчика.. может ,то знает , как то обойти , не внося показания счетчиков?
lincoln2
 
Повідомлень: 767
З нами з: 05.02.11
Подякував: 158 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:05

lincoln2
Внести обидва однакових
alibob
 
Повідомлень: 221
З нами з: 31.01.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:17

Re: Sportbank

неожиданно налили 10к лимита
входит ли в грейс оплата коммуналки из аппки?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:23

  wtf написав:неожиданно налили 10к лимита
входит ли в грейс оплата коммуналки из аппки?

Входит
WallNutPen
 
Повідомлень: 304
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:51

wtf
Никогда не было и сами не просили? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 10141
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:59

Re: Sportbank

  Vorlon написав:не просили

там при регистрации указывается доход. я указал как обычно. без офф занятости. сразу не налили но в первый день звонили уточняли что за работа.
для сравнения в нео если указать что ты фрилансер там требует указать юрлицо на которое ты работаеш иначе нужно выбирать не работаю. тут можно указать произвольно
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 183184185186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (679)
12.05.2022 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.