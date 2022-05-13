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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 19:46
joik написав: ingtrans написав: Искатель написав:
А это как вообще?
А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.
У мене аналогічна ситуація. Підтримка сказала скріншот платежу і в чат звернутися. Звернувсяв чат, додав скріншот платежу без кешбеку, чат ще захотів квитанцію, сфоткав і надав квитанцію. У чаті подякували просили оцінити, а результат, донарахування кешбеку, чекаю...
Сегодня к вечеру по моим операциям, по которым не начислися кешбек, его поддержка таки доначислила в ручном режиме. Сама оплата и заявка в поддержку были в понедельник - 9 мая.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:39
joik написав:
Ідентифікацію пройшов швидко через Дію, трохи помучився з селфі, але все пройшло на дивовижу щвидко хвилин 20. Кредитний ліміт дали 10 000 - стандартний на ці часи. І був дзвінок з банку по уточненню анкетних даних. Легкість співпраці з банком вразила. В ці часи це ТОП.
Справедливости ради, сейчас такая легкость стала неофициальным стандартом. Благодаря этому, такие, казалось бы, мелкие банки вроде меги и глобуса выглядят технологичнее, современнее и удобнее, чем многие крупные и средние банки.
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