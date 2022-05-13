|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 19:46
joik написав: ingtrans написав: Искатель написав:
А это как вообще?
А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.
У мене аналогічна ситуація. Підтримка сказала скріншот платежу і в чат звернутися. Звернувсяв чат, додав скріншот платежу без кешбеку, чат ще захотів квитанцію, сфоткав і надав квитанцію. У чаті подякували просили оцінити, а результат, донарахування кешбеку, чекаю...
Сегодня к вечеру по моим операциям, по которым не начислися кешбек, его поддержка таки доначислила в ручном режиме. Сама оплата и заявка в поддержку были в понедельник - 9 мая.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:39
joik написав:
Ідентифікацію пройшов швидко через Дію, трохи помучився з селфі, але все пройшло на дивовижу щвидко хвилин 20. Кредитний ліміт дали 10 000 - стандартний на ці часи. І був дзвінок з банку по уточненню анкетних даних. Легкість співпраці з банком вразила. В ці часи це ТОП.
Справедливости ради, сейчас такая легкость стала неофициальным стандартом. Благодаря этому, такие, казалось бы, мелкие банки вроде меги и глобуса выглядят технологичнее, современнее и удобнее, чем многие крупные и средние банки.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2074
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:14
Київоблгаз + Оплата 11.05 зарахували 13.05
Київоблгазсбут + Оплата 11.05 зарахували 13.05
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3183
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1069 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:28
Не оновлюйте додаток. Якщо до оновлення в квитанції хоча б було написано, хто отримувач. То зараз взагалі "Спортбанк" і термінал №30001158.
Вид операції "купівля".
Дебіли деградують.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:39
Блін, оновив тільки що.Сумнівався чи платити через них комуналку чи ні.Тепер сумніви зникли .Не буду.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:50
Ось такі клоунські квитанції.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|