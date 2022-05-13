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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:46

  joik написав:
  ingtrans написав:
  Искатель написав:А это как вообще?

А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.


У мене аналогічна ситуація. Підтримка сказала скріншот платежу і в чат звернутися. Звернувсяв чат, додав скріншот платежу без кешбеку, чат ще захотів квитанцію, сфоткав і надав квитанцію. У чаті подякували просили оцінити, а результат, донарахування кешбеку, чекаю...

Сегодня к вечеру по моим операциям, по которым не начислися кешбек, его поддержка таки доначислила в ручном режиме. Сама оплата и заявка в поддержку были в понедельник - 9 мая.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:39

  joik написав:Ідентифікацію пройшов швидко через Дію, трохи помучився з селфі, але все пройшло на дивовижу щвидко хвилин 20. Кредитний ліміт дали 10 000 - стандартний на ці часи. І був дзвінок з банку по уточненню анкетних даних. Легкість співпраці з банком вразила. В ці часи це ТОП.

Справедливости ради, сейчас такая легкость стала неофициальным стандартом. Благодаря этому, такие, казалось бы, мелкие банки вроде меги и глобуса выглядят технологичнее, современнее и удобнее, чем многие крупные и средние банки.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:14

Re: Sportbank

Київоблгаз + Оплата 11.05 зарахували 13.05
Київоблгазсбут + Оплата 11.05 зарахували 13.05
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:28

Re: Sportbank

Не оновлюйте додаток. Якщо до оновлення в квитанції хоча б було написано, хто отримувач. То зараз взагалі "Спортбанк" і термінал №30001158.
Вид операції "купівля".

Дебіли деградують.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:39

Re: Sportbank

Блін, оновив тільки що.Сумнівався чи платити через них комуналку чи ні.Тепер сумніви зникли .Не буду.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:50

Re: Sportbank

Ось такі клоунські квитанції.

Sport
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