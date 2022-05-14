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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 19:46
joik написав: ingtrans написав: Искатель написав:
А это как вообще?
А это обращаетесь в поддержку и они вручную начисляют.
У мене аналогічна ситуація. Підтримка сказала скріншот платежу і в чат звернутися. Звернувсяв чат, додав скріншот платежу без кешбеку, чат ще захотів квитанцію, сфоткав і надав квитанцію. У чаті подякували просили оцінити, а результат, донарахування кешбеку, чекаю...
Сегодня к вечеру по моим операциям, по которым не начислися кешбек, его поддержка таки доначислила в ручном режиме. Сама оплата и заявка в поддержку были в понедельник - 9 мая.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:39
joik написав:
Ідентифікацію пройшов швидко через Дію, трохи помучився з селфі, але все пройшло на дивовижу щвидко хвилин 20. Кредитний ліміт дали 10 000 - стандартний на ці часи. І був дзвінок з банку по уточненню анкетних даних. Легкість співпраці з банком вразила. В ці часи це ТОП.
Справедливости ради, сейчас такая легкость стала неофициальным стандартом. Благодаря этому, такие, казалось бы, мелкие банки вроде меги и глобуса выглядят технологичнее, современнее и удобнее, чем многие крупные и средние банки.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:14
Київоблгаз + Оплата 11.05 зарахували 13.05
Київоблгазсбут + Оплата 11.05 зарахували 13.05
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:28
Не оновлюйте додаток. Якщо до оновлення в квитанції хоча б було написано, хто отримувач. То зараз взагалі "Спортбанк" і термінал №30001158.
Вид операції "купівля".
Дебіли деградують.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:39
Блін, оновив тільки що.Сумнівався чи платити через них комуналку чи ні.Тепер сумніви зникли .Не буду.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:50
Ось такі клоунські квитанції.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 00:13
Кочевник написав:
Не оновлюйте додаток. Якщо до оновлення в квитанції хоча б було написано, хто отримувач. То зараз взагалі "Спортбанк" і термінал №30001158.
Вид операції "купівля".
Дебіли деградують.
Щось мені підказує, що відключення оновлень не допоможе, бо квитанція генерується не застосунком, а бекендом. У застосунку її навіть переглянути не можна. У мене оновлена версія для платежів за реквізитами генерує квитанцію за старим шаблоном, а ось цей курдупель, що ви навели, пов'язаний саме з тим, що комуналку вони тепер трактують як оплату, а не переказ. У будь-якому випадку, потрібно шуміти: чим більше шуму, тим більше шансів, що нас почують.
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klug
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Додано: Суб 14 тра, 2022 08:25
Кочевник написав:
Ось такі клоунські квитанції.
дійсно якась клоунада.Взагалі не видно кому і за що платіж, не кажучи вже про особовий рахунок і показники.Якщо що задовбаєшься потім доказувати в наших комунальних конторах що заплатив.
Виставляти такий сирий і не готовий продукт ну таке....Показує рівень банка і відношення до клієнтів.Особисто мене все це відштовхує ще більше з таким підходом.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 08:51
Питаю саппорт - дайте квитанцію.
- В нас тільки така.
- не хвилюйтеся, гроші надійдуть.
- Куди?
- Туди, куди ви вводили реквізити.
- А куди я вводив?
- Не знаю, ми не бачимо...
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Кочевник
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Додано: Суб 14 тра, 2022 08:57
klug написав:
У будь-якому випадку, потрібно шуміти: чим більше шуму, тим більше шансів, що нас почують.
а як правильно шуміти
пошта, гарячка, пейсбук, що ще?
треба масовість, можливо настоювати на фіксуванні тех-заявок
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