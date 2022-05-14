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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:15

О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:44

  idealstorm написав:О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.

Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.

  Кочевник написав:Питаю саппорт - дайте квитанцію.
- В нас тільки така.

Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.
ingtrans
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  #<1 ... 185186187188
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Sportbank (1872)
14.05.2022 10:44
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