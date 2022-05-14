О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:15
О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:44
Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.
Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.
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