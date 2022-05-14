Додано: Суб 14 тра, 2022 09:44

idealstorm написав: О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.

Послушайте, вам шашечки или ехать?

Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.

Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек. О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.Послушайте, вам шашечки или ехать?Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.

Кочевник написав: Питаю саппорт - дайте квитанцію.

- В нас тільки така. Питаю саппорт - дайте квитанцію.- В нас тільки така.

Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.