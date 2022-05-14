О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 09:15
О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:44
Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.
Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:58
Опрос на тему: были ли у Вас разборки с коммунальщиками с предоставлением квитанций устраивать, наверное, смысла нет. Но вот у меня было 2 раза за 20 лет. Как бы и не часто, даже очень редко, но нормальные квитанции таки нужны.
Додано: Суб 14 тра, 2022 10:15
Но есть же альтернатива с нормальными квитанциями.
Зачем лезть в чужой огород и кричать гвалт?
Не нравится - иди туда где раньше платил.
Жлобики.
Додано: Суб 14 тра, 2022 10:37
иди сам, туда
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:23
К сожалению состояние учёта в ЖКХ пока не позволяет расслабляться. Лично у меня за последние лет 10 было 5-6 случаев когда для разбирательств нужны были квитанции. Поэтому сомнения в этом вопросе считаю не уместными. Банк предоставляет мне услуги - принимает оплату коммунальных платежей, поэтому по требованию клиента он обязан предоставить документ подтверждающий именно предоставление данной услуги - приема платежа за конкретную услугу в адрес конкретного коммунального предприятия. Настоящая квитанция - является просто документом подтверждающим факт списания денег с моего счета и в той форме что существует сейчас не может быть подтверждением факта предоставления мне услуги именно приема коммунального платежа. Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций. Считаю, что их надо долбить пока не сделают все нормально. Уступки со стороны клиента тут не уместны. Оправдание тем что за риск даётся 5% более чем смешно. Если ты декларирует предоставление услуги - будь любезен организовать ее правильно.
Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил? Вам достаточно будет просто писульки что банк вам напишет что деньгу у вас зачем-то принял и не понятно куда дел?
Ещё раз - моя принципиальная позиция - любая операция с клиентскими деньгами должна быть оформлена правильно - то есть подтверждать факт совершения конкретной операции и содержать все реквизиты с помощью которых можно четко определить что именно за операция совершена. Сейчас такого нет
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