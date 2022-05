Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Додано: Суб 14 тра, 2022 09:15 О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.

Послушайте, вам шашечки или ехать?

Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.

Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.

Послушайте, вам шашечки или ехать?

Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.

idealstorm написав: Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.

Повідомлень: 1659 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 161 раз.

Послушайте, вам шашечки или ехать?

Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.

Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек. О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.Послушайте, вам шашечки или ехать?Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.

Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.

Кочевник написав: Питаю саппорт - дайте квитанцію.

- В нас тільки така.

Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.



Кочевник написав: Питаю саппорт - дайте квитанцію.

- В нас тільки така. Питаю саппорт - дайте квитанцію.- В нас тільки така.

Повідомлень: 3502 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз.

Повідомлень: 3502 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 09:58 ingtrans написав: idealstorm написав: О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.

Послушайте, вам шашечки или ехать?

Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.

Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек. О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.Послушайте, вам шашечки или ехать?Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.

Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.



Кочевник написав: Питаю саппорт - дайте квитанцію.

- В нас тільки така. Питаю саппорт - дайте квитанцію.- В нас тільки така.

Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции. Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.



Опрос на тему: были ли у Вас разборки с коммунальщиками с предоставлением квитанций устраивать, наверное, смысла нет. Но вот у меня было 2 раза за 20 лет. Как бы и не часто, даже очень редко, но нормальные квитанции таки нужны.



Но есть же альтернатива с нормальными квитанциями.

Зачем лезть в чужой огород и кричать гвалт?

Не нравится - иди туда где раньше платил.

Повідомлень: 1659 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 161 раз.

Повідомлень: 1659 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 161 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 10:37 idealstorm написав: alibob написав: Опрос на тему: были ли у Вас разборки с коммунальщиками с предоставлением квитанций устраивать, наверное, смысла нет. Но вот у меня было 2 раза за 20 лет. Как бы и не часто, даже очень редко, но нормальные квитанции таки нужны. Опрос на тему: были ли у Вас разборки с коммунальщиками с предоставлением квитанций устраивать, наверное, смысла нет. Но вот у меня было 2 раза за 20 лет. Как бы и не часто, даже очень редко, но нормальные квитанции таки нужны.



Но есть же альтернатива с нормальными квитанциями.

Зачем лезть в чужой огород и кричать гвалт?

Не нравится - иди туда где раньше платил.

Жлобики. Но есть же альтернатива с нормальными квитанциями.Зачем лезть в чужой огород и кричать гвалт?Не нравится -где раньше платил.Жлобики.



idealstorm написав: иди сам, туда

Послушайте, вам шашечки или ехать?

Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.

Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек. О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.Послушайте, вам шашечки или ехать?Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.

Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.



Кочевник написав: Питаю саппорт - дайте квитанцію.

- В нас тільки така. Питаю саппорт - дайте квитанцію.- В нас тільки така.

Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции. Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.

К сожалению состояние учёта в ЖКХ пока не позволяет расслабляться. Лично у меня за последние лет 10 было 5-6 случаев когда для разбирательств нужны были квитанции. Поэтому сомнения в этом вопросе считаю не уместными. Банк предоставляет мне услуги - принимает оплату коммунальных платежей, поэтому по требованию клиента он обязан предоставить документ подтверждающий именно предоставление данной услуги - приема платежа за конкретную услугу в адрес конкретного коммунального предприятия. Настоящая квитанция - является просто документом подтверждающим факт списания денег с моего счета и в той форме что существует сейчас не может быть подтверждением факта предоставления мне услуги именно приема коммунального платежа. Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций. Считаю, что их надо долбить пока не сделают все нормально. Уступки со стороны клиента тут не уместны. Оправдание тем что за риск даётся 5% более чем смешно. Если ты декларирует предоставление услуги - будь любезен организовать ее правильно.

Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил? Вам достаточно будет просто писульки что банк вам напишет что деньгу у вас зачем-то принял и не понятно куда дел?

WallNutPen написав: Повідомлень: 317 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 76 раз.

WallNutPen написав: Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил?

Вы не поверите, но почти так и есть Основное внимание на мои данные, тип депозита, процент и условия возврата, а полный текст практически никогда не читаю. Когда оформляю онлайн, и того меньше читаю. Депозитов оформлял десятки, и как-то тоже с проблемами не сталкивался. И, кстати, оформленные договоры тоже ни разу не понадобились.

Повідомлень: 3502 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз. WallNutPen написав: К сожалению состояние учёта в ЖКХ пока не позволяет расслабляться. Лично у меня за последние лет 10 было 5-6 случаев когда для разбирательств нужны были квитанции. Поэтому сомнения в этом вопросе считаю не уместными.

ЖКХ нужны не квитанции, а деньги. Если деньги не дошли, то и ваши квитанции им до дверок.

Уже во всех ЖКХ вплоть до провинициальных есть интернет-кабинеты, где ведется полный учет показателей, выставленных счетов и платежей.

Поэтому проблема не стоит выеденного яйца.

Банк, конечно, попинать можно для улучшения квитанций. Он для того и дал 5% КБ, чтобы вы потестили систему.

ЖКХ нужны не квитанции, а деньги. Если деньги не дошли, то и ваши квитанции им до дверок.

Уже во всех ЖКХ вплоть до провинициальных есть интернет-кабинеты, где ведется полный учет показателей, выставленных счетов и платежей.

Поэтому проблема не стоит выеденного яйца.

Банк, конечно, попинать можно для улучшения квитанций. Он для того и дал 5% КБ, чтобы вы потестили систему.

ingtrans написав: WallNutPen написав: Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил? Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил?

Вы не поверите, но почти так и есть Вы не поверите, но почти так и есть

Ромасик написав: Повідомлень: 4411 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 695 раз. +

idealstorm написав: Жлобики.

неее, рачительные

Нормальную квиташку мона взять у Пори. Вот када приспичит, то заплатить через Порю, даже с комисс... просто на 1..10грн, но с касивой квиташкой, де будет буквально все видно... и отправить в любимый ЦКС

неее, рачительные

Amethyst написав: Повідомлень: 2315 З нами з: 05.05.21 Подякував: 135 раз. Подякували: 414 раз.

WallNutPen написав: Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций.

Что тут такого что прямо "схитрить"?



Aps написав: Повідомлень: 3797 З нами з: 24.06.15 Подякував: 77 раз. Подякували: 427 раз.

