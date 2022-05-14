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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:15
О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
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idealstorm
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Додано: Суб 14 тра, 2022 09:44
idealstorm написав:
О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.
Кочевник написав:
Питаю саппорт - дайте квитанцію.
- В нас тільки така.
Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.
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ingtrans
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Додано: Суб 14 тра, 2022 09:58
ingtrans написав: idealstorm написав:
О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.
Кочевник написав:
Питаю саппорт - дайте квитанцію.
- В нас тільки така.
Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.
Опрос на тему: были ли у Вас разборки с коммунальщиками с предоставлением квитанций устраивать, наверное, смысла нет. Но вот у меня было 2 раза за 20 лет. Как бы и не часто, даже очень редко, но нормальные квитанции таки нужны.
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alibob
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Додано: Суб 14 тра, 2022 10:15
alibob написав:
Опрос на тему: были ли у Вас разборки с коммунальщиками с предоставлением квитанций устраивать, наверное, смысла нет. Но вот у меня было 2 раза за 20 лет. Как бы и не часто, даже очень редко, но нормальные квитанции таки нужны.
Но есть же альтернатива с нормальными квитанциями.
Зачем лезть в чужой огород и кричать гвалт?
Не нравится - иди туда где раньше платил.
Жлобики.
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idealstorm
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Додано: Суб 14 тра, 2022 10:37
idealstorm написав: alibob написав:
Опрос на тему: были ли у Вас разборки с коммунальщиками с предоставлением квитанций устраивать, наверное, смысла нет. Но вот у меня было 2 раза за 20 лет. Как бы и не часто, даже очень редко, но нормальные квитанции таки нужны.
Но есть же альтернатива с нормальными квитанциями.
Зачем лезть в чужой огород и кричать гвалт?
Не нравится - иди туда
где раньше платил.
Жлобики.
иди сам, туда
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alibob
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:23
ingtrans написав: idealstorm написав:
О, вижу в рядах пенсионеров начались волнения.
Послушайте, вам шашечки или ехать?
Вам платят 5% за риск, а вы тут демонстрации устраиваете.
Если будете жаловаться в следующий месяц будете сушки сосать от Спортбанка, а не кешбек.
Я тоже не совсем понимаю эту проблему с квитанциями. C тех пор, как стал платить онлайн (а это уже не меньше 10 лет), никогда не заморачивался с квитанциями, и квитанции ни разу не понадобились. Наверное, бывают отдельные ситуации, когда они могут понадобится (типа платеж не дошел), но подозреваю большинству клиентов они не нужны вообще. А кешбэка за коммуналку от Sportbank, к сожалению, может не быть как с шумом, так и без него. У большинства банков на оплату коммуналки были только краткосрочные акции.
Кочевник написав:
Питаю саппорт - дайте квитанцію.
- В нас тільки така.
Это еще один плюс к версии, что обновление самого приложения на смартфоне не влияет на форму квитанции.
К сожалению состояние учёта в ЖКХ пока не позволяет расслабляться. Лично у меня за последние лет 10 было 5-6 случаев когда для разбирательств нужны были квитанции. Поэтому сомнения в этом вопросе считаю не уместными. Банк предоставляет мне услуги - принимает оплату коммунальных платежей, поэтому по требованию клиента он обязан предоставить документ подтверждающий именно предоставление данной услуги - приема платежа за конкретную услугу в адрес конкретного коммунального предприятия. Настоящая квитанция - является просто документом подтверждающим факт списания денег с моего счета и в той форме что существует сейчас не может быть подтверждением факта предоставления мне услуги именно приема коммунального платежа. Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций. Считаю, что их надо долбить пока не сделают все нормально. Уступки со стороны клиента тут не уместны. Оправдание тем что за риск даётся 5% более чем смешно. Если ты декларирует предоставление услуги - будь любезен организовать ее правильно.
Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил? Вам достаточно будет просто писульки что банк вам напишет что деньгу у вас зачем-то принял и не понятно куда дел?
Ещё раз - моя принципиальная позиция - любая операция с клиентскими деньгами должна быть оформлена правильно - то есть подтверждать факт совершения конкретной операции и содержать все реквизиты с помощью которых можно четко определить что именно за операция совершена. Сейчас такого нет
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WallNutPen
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:59
WallNutPen написав:
Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил?
Вы не поверите, но почти так и есть
Основное внимание на мои данные, тип депозита, процент и условия возврата, а полный текст практически никогда не читаю. Когда оформляю онлайн, и того меньше читаю. Депозитов оформлял десятки, и как-то тоже с проблемами не сталкивался. И, кстати, оформленные договоры тоже ни разу не понадобились.
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ingtrans
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Додано: Суб 14 тра, 2022 12:09
WallNutPen написав:
К сожалению состояние учёта в ЖКХ пока не позволяет расслабляться. Лично у меня за последние лет 10 было 5-6 случаев когда для разбирательств нужны были квитанции. Поэтому сомнения в этом вопросе считаю не уместными.
ЖКХ нужны не квитанции, а деньги. Если деньги не дошли, то и ваши квитанции им до дверок.
Уже во всех ЖКХ вплоть до провинициальных есть интернет-кабинеты, где ведется полный учет показателей, выставленных счетов и платежей.
Поэтому проблема не стоит выеденного яйца.
Банк, конечно, попинать можно для улучшения квитанций. Он для того и дал 5% КБ, чтобы вы потестили систему.
ingtrans написав: WallNutPen написав:
Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил?
Вы не поверите, но почти так и есть
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Ромасик
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Додано: Суб 14 тра, 2022 12:14
idealstorm написав:
Жлобики.
неее, рачительные
Нормальную квиташку мона взять у Пори. Вот када приспичит, то заплатить через Порю, даже с комисс... просто на 1..10грн, но с касивой квиташкой, де будет буквально все видно... и отправить в любимый ЦКС
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Додано: Суб 14 тра, 2022 12:44
WallNutPen написав: Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций.
Что тут такого что прямо "схитрить"?
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