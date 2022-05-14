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банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 186187188189 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 43% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 57% 4 Всього голосів : 7 Додано: Суб 14 тра, 2022 12:54 Aps написав: WallNutPen написав: Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций.



Что тут такого что прямо

"схитрить"? Что тут такого что прямо"схитрить"?

Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? WallNutPen Повідомлень: 317 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 12:58 WallNutPen написав: Aps написав: WallNutPen написав: Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций.



Что тут такого что прямо

"схитрить"? Что тут такого что прямо"схитрить"?

Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?

Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков. Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков. ingtrans

Повідомлень: 3502 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 13:07 Re: Sportbank WallNutPen написав: Aps написав: WallNutPen написав: Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций.



Что тут такого что прямо

"схитрить"? Что тут такого что прямо"схитрить"?

Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? Так они за это платят деньги портмоне. Где тут хитрости? Организовано оно у них пока сыровато. Но имхо и кешбек дают что бы отладить. Так они за это платят деньги портмоне. Где тут хитрости? Организовано оно у них пока сыровато. Но имхо и кешбек дают что бы отладить. Aps

Повідомлень: 3797 З нами з: 24.06.15 Подякував: 77 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 13:14 ingtrans написав: WallNutPen написав: Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?

Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков. Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков.

При этом банки, которые принимают таким образом платежи предоставляют клиентам нормальные документы о платеже. Именно для этого и ставится ТЗ программистам и в итоге на выходе получается нормальная квитанция - вот это нормально. А то что сделал спорт нет. При этом банки, которые принимают таким образом платежи предоставляют клиентам нормальные документы о платеже. Именно для этого и ставится ТЗ программистам и в итоге на выходе получается нормальная квитанция - вот это нормально. А то что сделал спорт нет. WallNutPen Повідомлень: 317 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 13:18 Aps написав: WallNutPen написав: Aps написав:

Что тут такого что прямо

"схитрить"? Что тут такого что прямо"схитрить"?

Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? Так они за это платят деньги портмоне. Где тут хитрости? Организовано оно у них пока сыровато. Но имхо и кешбек дают что бы отладить. Так они за это платят деньги портмоне. Где тут хитрости? Организовано оно у них пока сыровато. Но имхо и кешбек дают что бы отладить.

Я думаю они тоже что-то имеют с этого. По крайней мере планируют. Понятно что сейчас стартовый этап. Но на выходе у любого банка целью запуска любой услуги есть получение прибыли а не благотворительность и спонсирование портмоне. Полагаю скорее будет наоборот - портмоне будет кашлять тасе за то что они принимают платежи через их шлюз. Просто спорту надо реализовывать все как положено. А тут - абы как. Надеюсь таки временно. Я думаю они тоже что-то имеют с этого. По крайней мере планируют. Понятно что сейчас стартовый этап. Но на выходе у любого банка целью запуска любой услуги есть получение прибыли а не благотворительность и спонсирование портмоне. Полагаю скорее будет наоборот - портмоне будет кашлять тасе за то что они принимают платежи через их шлюз. Просто спорту надо реализовывать все как положено. А тут - абы как. Надеюсь таки временно. WallNutPen Повідомлень: 317 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 13:21 ingtrans написав: WallNutPen написав: Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил? Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил?

Вы не поверите, но почти так и есть Основное внимание на мои данные, тип депозита, процент и условия возврата, а полный текст практически никогда не читаю. Когда оформляю онлайн, и того меньше читаю. Депозитов оформлял десятки, и как-то тоже с проблемами не сталкивался. И, кстати, оформленные договоры тоже ни разу не понадобились. Вы не поверите, но почти так и естьОсновное внимание на мои данные, тип депозита, процент и условия возврата, а полный текст практически никогда не читаю. Когда оформляю онлайн, и того меньше читаю. Депозитов оформлял десятки, и как-то тоже с проблемами не сталкивался. И, кстати, оформленные договоры тоже ни разу не понадобились.

Беспечность это тоже стиль жизни. Но кичится этим на финансовом форуме ИМХО перебор. Понятно что НБУ для защиты аленей делает много. Но бывают промашки и у него. Напомню случай за который из-за недосмотра НБУ и из-за беспечности клиентов , которые не вычитывали договора" пришлось заплатить всем гражданам Украины из бюджета страны - Миха!!!

Но признаю подобных вкладчиков было много и раньше и остаётся много сейчас. К сожалению жизнь мало кого учит Беспечность это тоже стиль жизни. Но кичится этим на финансовом форуме ИМХО перебор. Понятно что НБУ для защиты аленей делает много. Но бывают промашки и у него. Напомню случай за который из-за недосмотра НБУ и из-за беспечности клиентов , которые не вычитывали договора" пришлось заплатить всем гражданам Украины из бюджета страны - Миха!!!Но признаю подобных вкладчиков было много и раньше и остаётся много сейчас. К сожалению жизнь мало кого учит WallNutPen Повідомлень: 317 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 13:31 WallNutPen написав: ingtrans написав: WallNutPen написав: Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально? Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?

Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков. Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков.

При этом банки, которые принимают таким образом платежи предоставляют клиентам нормальные документы о платеже. Именно для этого и ставится ТЗ программистам и в итоге на выходе получается нормальная квитанция - вот это нормально. А то что сделал спорт нет. При этом банки, которые принимают таким образом платежи предоставляют клиентам нормальные документы о платеже. Именно для этого и ставится ТЗ программистам и в итоге на выходе получается нормальная квитанция - вот это нормально. А то что сделал спорт нет.

Ну так написали же, что реализация сыроватая, но хитрости-то нет никакой. Думается, как выше уже упоминали, эти 5% сейчас ввели неспроста - жалеющих заплатить коммуналку через Sportbank было бы мало, а так клиенты потестят, какие-то баги найдутся и будут пофикшены. А Вы прям хотите идеального качества с первого релиза и недоделки называете хитростью.



WallNutPen написав: Беспечность это тоже стиль жизни. Но кичится этим на финансовом форуме ИМХО перебор. Беспечность это тоже стиль жизни. Но кичится этим на финансовом форуме ИМХО перебор.

Я не считаю это беспечностью. Просто не вижу особого смысла тратить кучу времени на то, что не заслуживает таких трат. Ну так написали же, что реализация сыроватая, но хитрости-то нет никакой. Думается, как выше уже упоминали, эти 5% сейчас ввели неспроста - жалеющих заплатить коммуналку через Sportbank было бы мало, а так клиенты потестят, какие-то баги найдутся и будут пофикшены. А Вы прям хотите идеального качества с первого релиза и недоделки называете хитростью.Я не считаю это беспечностью. Просто не вижу особого смысла тратить кучу времени на то, что не заслуживает таких трат. ingtrans

Повідомлень: 3502 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 186187188189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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