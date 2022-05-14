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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 12:54
Aps написав:
WallNutPen написав: Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций.
Что тут такого что прямо
"схитрить"?
Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?
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Додано: Суб 14 тра, 2022 12:58
WallNutPen написав: Aps написав:
WallNutPen написав: Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций.
Что тут такого что прямо
"схитрить"?
Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?
Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков.
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ingtrans
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:07
WallNutPen написав: Aps написав:
WallNutPen написав: Думаю банк тут решил схитрить - договорился с портмоне и поставил в аппку шлюз для проведения платежей через их "облако", но не удосужился организовать нормальное оформление этих операций.
Что тут такого что прямо
"схитрить"?
Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?
Так они за это платят деньги портмоне. Где тут хитрости? Организовано оно у них пока сыровато. Но имхо и кешбек дают что бы отладить.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:14
ingtrans написав: WallNutPen написав:
Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?
Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков.
При этом банки, которые принимают таким образом платежи предоставляют клиентам нормальные документы о платеже. Именно для этого и ставится ТЗ программистам и в итоге на выходе получается нормальная квитанция - вот это нормально. А то что сделал спорт нет.
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WallNutPen
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:18
Aps написав: WallNutPen написав: Aps написав:
Что тут такого что прямо
"схитрить"?
Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?
Так они за это платят деньги портмоне. Где тут хитрости? Организовано оно у них пока сыровато. Но имхо и кешбек дают что бы отладить.
Я думаю они тоже что-то имеют с этого. По крайней мере планируют. Понятно что сейчас стартовый этап. Но на выходе у любого банка целью запуска любой услуги есть получение прибыли а не благотворительность и спонсирование портмоне. Полагаю скорее будет наоборот - портмоне будет кашлять тасе за то что они принимают платежи через их шлюз. Просто спорту надо реализовывать все как положено. А тут - абы как. Надеюсь таки временно.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:21
ingtrans написав: WallNutPen написав:
Тем кто пишет что на фига нужна та квитанция - хочется задать вопрос вы когда депо оформляете тоже не обращаете что и как вам банк оформил?
Вы не поверите, но почти так и есть
Основное внимание на мои данные, тип депозита, процент и условия возврата, а полный текст практически никогда не читаю. Когда оформляю онлайн, и того меньше читаю. Депозитов оформлял десятки, и как-то тоже с проблемами не сталкивался. И, кстати, оформленные договоры тоже ни разу не понадобились.
Беспечность это тоже стиль жизни. Но кичится этим на финансовом форуме ИМХО перебор. Понятно что НБУ для защиты аленей делает много. Но бывают промашки и у него. Напомню случай за который из-за недосмотра НБУ и из-за беспечности клиентов , которые не вычитывали договора" пришлось заплатить всем гражданам Украины из бюджета страны - Миха!!!
Но признаю подобных вкладчиков было много и раньше и остаётся много сейчас. К сожалению жизнь мало кого учит
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WallNutPen
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:31
WallNutPen написав: ingtrans написав: WallNutPen написав:
Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?
Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков.
При этом банки, которые принимают таким образом платежи предоставляют клиентам нормальные документы о платеже. Именно для этого и ставится ТЗ программистам и в итоге на выходе получается нормальная квитанция - вот это нормально. А то что сделал спорт нет.
Ну так написали же, что реализация сыроватая, но хитрости-то нет никакой. Думается, как выше уже упоминали, эти 5% сейчас ввели неспроста - жалеющих заплатить коммуналку через Sportbank было бы мало, а так клиенты потестят, какие-то баги найдутся и будут пофикшены. А Вы прям хотите идеального качества с первого релиза и недоделки называете хитростью.
WallNutPen написав:
Беспечность это тоже стиль жизни. Но кичится этим на финансовом форуме ИМХО перебор.
Я не считаю это беспечностью. Просто не вижу особого смысла тратить кучу времени на то, что не заслуживает таких трат.
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ingtrans
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