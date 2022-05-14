Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 12:54
Прочитайте концовку процитированного вами предложения. Там ответ на ваш вопрос. Просто использовать чьето чужое не оформляя это нормальными доками - это по вашему не хитро, а нормально?
Додано: Суб 14 тра, 2022 12:58
Это нормально. Вы думаете каждый банк городит свой огород с коммуналкой? Нет, конечно. Зачем это делать, есть сервисы, которые предоставляют необходимый функционал для банков.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:07
Re: Sportbank
Так они за это платят деньги портмоне. Где тут хитрости? Организовано оно у них пока сыровато. Но имхо и кешбек дают что бы отладить.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:14
При этом банки, которые принимают таким образом платежи предоставляют клиентам нормальные документы о платеже. Именно для этого и ставится ТЗ программистам и в итоге на выходе получается нормальная квитанция - вот это нормально. А то что сделал спорт нет.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:18
Я думаю они тоже что-то имеют с этого. По крайней мере планируют. Понятно что сейчас стартовый этап. Но на выходе у любого банка целью запуска любой услуги есть получение прибыли а не благотворительность и спонсирование портмоне. Полагаю скорее будет наоборот - портмоне будет кашлять тасе за то что они принимают платежи через их шлюз. Просто спорту надо реализовывать все как положено. А тут - абы как. Надеюсь таки временно.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:21
Беспечность это тоже стиль жизни. Но кичится этим на финансовом форуме ИМХО перебор. Понятно что НБУ для защиты аленей делает много. Но бывают промашки и у него. Напомню случай за который из-за недосмотра НБУ и из-за беспечности клиентов , которые не вычитывали договора" пришлось заплатить всем гражданам Украины из бюджета страны - Миха!!!
Но признаю подобных вкладчиков было много и раньше и остаётся много сейчас. К сожалению жизнь мало кого учит
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:31
Ну так написали же, что реализация сыроватая, но хитрости-то нет никакой. Думается, как выше уже упоминали, эти 5% сейчас ввели неспроста - жалеющих заплатить коммуналку через Sportbank было бы мало, а так клиенты потестят, какие-то баги найдутся и будут пофикшены. А Вы прям хотите идеального качества с первого релиза и недоделки называете хитростью.
Я не считаю это беспечностью. Просто не вижу особого смысла тратить кучу времени на то, что не заслуживает таких трат.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:36
Не соглашусь. Во первых к сожалению в провинциальных ЖКХ таки далеко не у всех есть не только личные кабинеты, но даже просто какие либо интернет ресурсы.
Во вторых - кто бы что тут не говорил - но есть такое понятие как "суммы до выяснения" когда полученной от банка информации не достаточно чтобы разнести платежи по лицевым счетам. И тогда такие суммы зависают и чтобы помочь предприятию такие платежи идентифицировать и нужны квитанции.
Кроме того ещё бывает такая штука как переплата - да зачастую в этом случае виноват сам плательщик. Но это деньги человека и он может потребовать у предприятия назад. В этом случае хотя у предприятия есть вся информация - но оно вправе по своей процедуре потребовать квитанцию об оплате. Сам сталкивался с такой ситуацией, когда не "нажалась" запятая и сумма ушла на два порядка больше. Квитанция была необходима.
Что касается того стоит ли проблема выеденного яйца или нет - зависит от того в какой ситуации вы окажетесь. Но нормальная квитанция ещё никогда никому не навредила
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:45
Извините, но вы похоже не в теме. О проблемах с квитанциями тут я заявил ещё 2 мая. И в поддержке банка есть моя заявка по этому поводу, по которой до сих пор они не ответили. Так вот в переписке они обещали доработать квитанции. Потому как часть квитанций уже 2 мая была сделана таким образом что получателем значилось sb portmone cloud. И не было никаких реквизитов свидетельствующих о том кому и за что оплачено. И вот тут у банка было 2 пути:
- сложный - оформить нормальную квитанцию о коммунальном платеже
- простой - оформить квитанцию об использовании их ПТКС. Дело в том что есть положение НБУ регламентирующее требование к квитанциям при использовании ПТКС.
Так вот все признаки что банк выбрал именно второй путь. Типа он в домике - требование НБУ к квитанциям ПТКС выполнено. В этом и есть хитрость. Банк заявляет о предоставлении услуг по приему коммунальных платежей, но у него походу нет доступа к той инфе что реально уходит от портмоне в сторону комунальщиков или банк не хочет этим заниматься и делать нормальную квитанцию, потому что это гемморно. Вот в чем хитрость. Теперь понятно?
Додано: Суб 14 тра, 2022 14:01
Re: Sportbank
Извините, но Вы похоже не в теме процесса разработки ПО. К сожалению, далеко не все делается так быстро, как хочется клиентам, а со 2 мая прошло всего ничего времени
Да и совсем не факт, что изменения в квитанциях как-то связаны конкретно с коммуналкой и Вашей заявкой - вид квитанций поменялся и для других платежей, хотя коммуналку они тоже по идее меняли от чего она теперь попадает под общую гребенку.
Нет, непонятно. Я всё так же считаю, что на данный момент функционал сыроват и требует доработки (и еще будет как-то дорабатываться), а не специально сделан таким хитрым банком.
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