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банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 187188189190 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 43% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 57% 4 Всього голосів : 7 Додано: Суб 14 тра, 2022 14:31 Re: Sportbank ingtrans написав: Извините, но Вы похоже не в теме процесса разработки ПО. К сожалению, далеко не все делается так быстро, как хочется клиентам, а со 2 мая прошло всего ничего времени Извините, но Вы похоже не в теме процесса разработки ПО. К сожалению, далеко не все делается так быстро, как хочется клиентам, а со 2 мая прошло всего ничего времени

Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе . И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Но суть не в том. Насколько я знаю шквал обращений в поддержку таки был. И они что-то предпринимали. И в части первых квитанций таки была большая часть необходимой информации. Случайно ли появилась квитанция где убрали даже то что было? Вот не думаю.

Наблюдается ли желание банка работать в направлении доработки квитанций - частно говоря из общения с поддержкой этого пока не видно. Превалируют категоричные заявления: "Квитанция такая как она есть - другой не будет!"

Причем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций. Очень хочу ошибиться в своих выводах по поводу банка и в итоге увидеть нормальные квитанции. Но пока вижу картину именно такой. Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе. И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Но суть не в том. Насколько я знаю шквал обращений в поддержку таки был. И они что-то предпринимали. И в части первых квитанций таки была большая часть необходимой информации. Случайно ли появилась квитанция где убрали даже то что было? Вот не думаю.Наблюдается ли желание банка работать в направлении доработки квитанций - частно говоря из общения с поддержкой этого пока не видно. Превалируют категоричные заявления: "Квитанция такая как она есть - другой не будет!"Причем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций. Очень хочу ошибиться в своих выводах по поводу банка и в итоге увидеть нормальные квитанции. Но пока вижу картину именно такой. WallNutPen Повідомлень: 322 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 15:04 Re: Sportbank WallNutPen написав: ричем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций. ричем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций.

А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали. А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали. ingtrans

Повідомлень: 3506 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 15:11 Re: Sportbank WallNutPen написав: Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе . И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе. И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе.



Так судим то по тому что пишите. ) Так судим то по тому что пишите. ) Aps

Повідомлень: 3798 З нами з: 24.06.15 Подякував: 77 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 187188189190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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