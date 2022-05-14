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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

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Sportbank 3.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
43%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:31

Re: Sportbank

  ingtrans написав:Извините, но Вы похоже не в теме процесса разработки ПО. К сожалению, далеко не все делается так быстро, как хочется клиентам, а со 2 мая прошло всего ничего времени

Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе ;). И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Но суть не в том. Насколько я знаю шквал обращений в поддержку таки был. И они что-то предпринимали. И в части первых квитанций таки была большая часть необходимой информации. Случайно ли появилась квитанция где убрали даже то что было? Вот не думаю.
Наблюдается ли желание банка работать в направлении доработки квитанций - частно говоря из общения с поддержкой этого пока не видно. Превалируют категоричные заявления: "Квитанция такая как она есть - другой не будет!"
Причем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций. Очень хочу ошибиться в своих выводах по поводу банка и в итоге увидеть нормальные квитанции. Но пока вижу картину именно такой.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:04

Re: Sportbank

  WallNutPen написав:ричем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций.

А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:11

Re: Sportbank

WallNutPen написав:Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе ;). И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе.


Так судим то по тому что пишите. )
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