sportbank:

ingtrans написав:Извините, но Вы похоже не в теме процесса разработки ПО. К сожалению, далеко не все делается так быстро, как хочется клиентам, а со 2 мая прошло всего ничего времени
Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе . И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Но суть не в том. Насколько я знаю шквал обращений в поддержку таки был. И они что-то предпринимали. И в части первых квитанций таки была большая часть необходимой информации. Случайно ли появилась квитанция где убрали даже то что было? Вот не думаю. Наблюдается ли желание банка работать в направлении доработки квитанций - частно говоря из общения с поддержкой этого пока не видно. Превалируют категоричные заявления: "Квитанция такая как она есть - другой не будет!" Причем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций. Очень хочу ошибиться в своих выводах по поводу банка и в итоге увидеть нормальные квитанции. Но пока вижу картину именно такой.
WallNutPen написав:ричем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций.
А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали.
WallNutPen написав:Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе . И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе.
ingtrans написав:А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали.
Хорошо - давайте так - дайте пожалуйста свое видение - зачем было тогда менять ту квитанцию что была - в большей части со значительной частью необходимой информации на новые квитанции - в которых было убрано все, что касалось собственно коммунальных платежей. Вы хотите сказать, что это случайное совпадение? По вашему данное изменение квитанций было запланировано заранее и оно не имеет никакого отношения к запросам клиентов на измение квитанций? Но какой смысл в этих изменениях - украсить квитанцию "рюшиками" при этом убрав всю существенную информацию? Логика в чем? Также хотелось бы услышать ваше мнение по поводу категоричности ответов горячки на тему "квитанции такие как есть - других не будет!" Это принципиальная позиция кого - поддержки, программистов или собственно банка?
WallNutPen написав:...у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно...
Думаете, для сверки с комуннальщиками будет недостаточно скрина экрана приложения, с информацией из шаблонов? Или есть стандарт, какой должна быть квитанция по комуннальным платежам?
WallNutPen написав:По вашему данное изменение квитанций было запланировано заранее и оно не имеет никакого отношения к запросам клиентов на измение квитанций?
Да. Я почти уверен, что изменений квитанций было запланировано заранее и было сделано не под коммуналку. Во-первых, изменение квитанций коснулось оплат вообще, а не только коммуналки. Во-вторых, изменили не только сами квитанции, но и способы ее передачи пользователю. Почти наверняка эти изменения шли в комплекса и были запланированы заранее. Это далеко не быстрофикс и требует времени на проработку. Под прикрытием изменения формата квитанции для коммуналки такое делать просто не стали бы. По коммуналке могли что-то менять, из-за чего оплата коммуналки попала в категорию оплат, а не переводов, что в свою очередь отразилось и на коммуналке. В-третьих, не удивлюсь, если фидбек по коммуналке, который смогли собрать за это время, до программистов в виде задач еще в принципе не дошел. Внутри не так это всё быстро работает, как можно было бы ожидать. В зависимости от имеющегося объема задач и их приоритета от условно подачи Вашей заявки до включения соответствующих изменений в релиз могут пройти месяцы. Будут ли в дальнейшем что-то делать или нет я гадать не берусь, но то, что мы видим сейчас не очень похоже на хитрости банка по отношению к плательщикам коммуналки.
WallNutPen написав:...у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно...
Думаете, для сверки с комуннальщиками будет недостаточно скрина экрана приложения, с информацией из шаблонов? Или есть стандарт, какой должна быть квитанция по комуннальным платежам?
Ну вообще-то чуть выше я описывал ситуацию когда коммунальщики требовали именно "бумажную" версию оплаты. Но суть проблемы даже не в этом - жаль не могу вставить тут скрин - не работает эта "форумная" богодельня - у меня есть скрин, где нету ни одного признака, что платеж был отправлен именно в эту организацию в принципе. Кроме того вот к примеру я плачу за несколько квартир моей родни - организации получатели на 90% одни и теже - бывают даже одинаковые суммы - как доказать что в случае если на скрине виден получатель (но нет ни адреса ни лицевого) что оплата была именно по этому лицевому счету?
ingtrans написав:Будут ли в дальнейшем что-то делать или нет я гадать не берусь, но то, что мы видим сейчас...
В общем пообщался я в чате с поддержкой еще раз. Результат несколько шокировал. Даю почти без купюр (убрал только имена и случай который обсуждался параллельно, но касался другого вопроса), чтобы каждый понимал, что банк предлагает клиенту, который хочет получить нормальную квитанцию. Сам я в шоке, честно говоря. В общем читайте. Самое интересное на мой взгляд подчеркнул:
Вы: Добрый день. Я 2 мая общался с вашим коллегой на предмет того что по той квитанции, о приеме коммунальных платежей, которую формирует приложение Спортбанка невозможно определить кому и за что именно заплачено. Там просто написан получатель sb portmone cloud и никаких реквизитов указывающих за что именно совершена оплата. Ваша коллега обещала передать мое обращение в технический отдел. Спустя 12 дней хотелось бы узнать есть ли какая-то реакция по этому поводу? Будет ли новая квитанция? Потому как после вчерашнего обновления приложение - обновилась и форма квитанции и на мой взгляд она стала еще хуже. Там вообще нет никакой информативности нету именно по поводу того что это коммунальный платеж. Есть ли в планах Спортбанка изменять квитанцию по приему коммунальных платежей, чтобы в ней были все необходимые реквизиты - или представленная вчера квитанция окончательный вариант и изменений в лучшую сторону уже больше не будет?
sportbank: Доброго дня , ! Команда підтримки sportbank🏀
Експерт sportbank Олександр на старті🏄♀️
наразі бачу що для отримання квитанції необхідно звернутись сервісу Portmone, функціонал в додатку наразі не буде змінюватись
Вы: Не понял ваш ответ по поводу необходимости обращаться в портмоне. Кто туда должен обращаться? Я? То есть чтобы получить нормальную квитанцию об оплате через приложение Спортбанка клиент потом ещё как-то должен обращаться в стороннюю организацию? Как банк предлагает это делать клиенту? Ведь в данном случае я платил с помощью сервиса Спортбанка. И то что для платежа ваш банк использует ресурсы сторонней организации клиент знать не обязан. Мне кажется логичным получить нормальный документ об оплате именно в той организации которая оказала клиенту услугу а не у кого-то из посредников. Поправьте меня если я в чём-то не прав
sportbank: в додатку є квитанція про оплату, якщо вам потрібна інша квитанція то вам необхідно звернутись до сервісу партнера та запросити квитанцію за платіж який вам необхідний.
Вы: Александр во первых в вашем приложении есть квитанция в которой нет никакой информации кому и за что я заплатил. Вот ни одного реквизита получателя платежа совсем. Во вторых на каком основании вы мне рекомендуете обращаться к третьей организации. У меня нет с ними никаких договорных отношений. Я для них никто - почему вы считаете что они мне дадут какую-то другую квитанцию а не пошлют подальше?
sportbank: оскільки це компанія партнер то вони не відкажуть вам у надані квитанції яка вам необхідна, я вас розумію як клієнта та повністю розумію ваше обурення але наразі необхідно звернутись до сервісу парнера для отримання квитанції яка вам необхідна.
Как говорится: "Занавес!" "Клава я хуДею, с этого сервиса"