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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 187188189190 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 43% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 57% 4 Всього голосів : 7 Додано: Суб 14 тра, 2022 14:31 Re: Sportbank ingtrans написав: Извините, но Вы похоже не в теме процесса разработки ПО. К сожалению, далеко не все делается так быстро, как хочется клиентам, а со 2 мая прошло всего ничего времени Извините, но Вы похоже не в теме процесса разработки ПО. К сожалению, далеко не все делается так быстро, как хочется клиентам, а со 2 мая прошло всего ничего времени

Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе . И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Но суть не в том. Насколько я знаю шквал обращений в поддержку таки был. И они что-то предпринимали. И в части первых квитанций таки была большая часть необходимой информации. Случайно ли появилась квитанция где убрали даже то что было? Вот не думаю.

Наблюдается ли желание банка работать в направлении доработки квитанций - частно говоря из общения с поддержкой этого пока не видно. Превалируют категоричные заявления: "Квитанция такая как она есть - другой не будет!"

Причем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций. Очень хочу ошибиться в своих выводах по поводу банка и в итоге увидеть нормальные квитанции. Но пока вижу картину именно такой. Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе. И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Но суть не в том. Насколько я знаю шквал обращений в поддержку таки был. И они что-то предпринимали. И в части первых квитанций таки была большая часть необходимой информации. Случайно ли появилась квитанция где убрали даже то что было? Вот не думаю.Наблюдается ли желание банка работать в направлении доработки квитанций - частно говоря из общения с поддержкой этого пока не видно. Превалируют категоричные заявления: "Квитанция такая как она есть - другой не будет!"Причем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций. Очень хочу ошибиться в своих выводах по поводу банка и в итоге увидеть нормальные квитанции. Но пока вижу картину именно такой. WallNutPen Повідомлень: 326 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 15:04 Re: Sportbank WallNutPen написав: ричем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций. ричем самое смешное что у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно. Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Вот потому и делаю свой вывод о хитрости банка - ИМХО налицо попытка "съехать с темы" квитанций.

А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали. А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали. ingtrans

Повідомлень: 3508 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 15:11 Re: Sportbank WallNutPen написав: Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе . И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе. Извините, но вы даже не догадываетесь чего я в курсе. И по ПО и по банкам вообще. Поэтому не судите... Уверен что при желании и постановке такой задачи - подобное решение за 2 недели реализовать вполне возможно. Даже при всей любви программистов затягивать любой процесс. Но в том то и дело что самого желания со стороны банка пока не наблюдается в принципе.



Так судим то по тому что пишите. ) Так судим то по тому что пишите. ) Aps

Повідомлень: 3798 З нами з: 24.06.15 Подякував: 77 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 15:32 Re: Sportbank ingtrans написав: А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали. А мое ИМХО - темой квитанций для коммуналки еще толком даже не занимались. Быстро фиксят разве что критически баги, а доработку квитанции для коммуналки вряд ли считают критическим багом. И потом последняя версия, скорее всего, была плановая с заранее запланированным перечнем изменений, плюс, возможно, мелкие быстрофиксы, и не похоже, чтобы по коммуналке что-то серьезное делали.

Хорошо - давайте так - дайте пожалуйста свое видение - зачем было тогда менять ту квитанцию что была - в большей части со значительной частью необходимой информации на новые квитанции - в которых было убрано все, что касалось собственно коммунальных платежей. Вы хотите сказать, что это случайное совпадение? По вашему данное изменение квитанций было запланировано заранее и оно не имеет никакого отношения к запросам клиентов на измение квитанций? Но какой смысл в этих изменениях - украсить квитанцию "рюшиками" при этом убрав всю существенную информацию? Логика в чем?

Также хотелось бы услышать ваше мнение по поводу категоричности ответов горячки на тему "квитанции такие как есть - других не будет!" Это принципиальная позиция кого - поддержки, программистов или собственно банка? Хорошо - давайте так - дайте пожалуйста свое видение - зачем было тогда менять ту квитанцию что была - в большей части со значительной частью необходимой информации на новые квитанции - в которых было убрано все, что касалось собственно коммунальных платежей. Вы хотите сказать, что это случайное совпадение? По вашему данное изменение квитанций было запланировано заранее и оно не имеет никакого отношения к запросам клиентов на измение квитанций? Но какой смысл в этих изменениях - украсить квитанцию "рюшиками" при этом убрав всю существенную информацию? Логика в чем?Также хотелось бы услышать ваше мнение по поводу категоричности ответов горячки на тему "квитанции такие как есть - других не будет!" Это принципиальная позиция кого - поддержки, программистов или собственно банка? WallNutPen Повідомлень: 326 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 15:50 WallNutPen написав: ...у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно... ...у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно...

Думаете, для сверки с комуннальщиками будет недостаточно скрина экрана приложения, с информацией из шаблонов? Или есть стандарт, какой должна быть квитанция по комуннальным платежам? Думаете, для сверки с комуннальщиками будет недостаточно скрина экрана приложения, с информацией из шаблонов? Или есть стандарт, какой должна быть квитанция по комуннальным платежам? Bosstone Повідомлень: 2075 З нами з: 21.04.10 Подякував: 749 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 15:53 Re: Sportbank WallNutPen написав: По вашему данное изменение квитанций было запланировано заранее и оно не имеет никакого отношения к запросам клиентов на измение квитанций? По вашему данное изменение квитанций было запланировано заранее и оно не имеет никакого отношения к запросам клиентов на измение квитанций?

Да. Я почти уверен, что изменений квитанций было запланировано заранее и было сделано не под коммуналку. Во-первых, изменение квитанций коснулось оплат вообще, а не только коммуналки. Во-вторых, изменили не только сами квитанции, но и способы ее передачи пользователю. Почти наверняка эти изменения шли в комплекса и были запланированы заранее. Это далеко не быстрофикс и требует времени на проработку. Под прикрытием изменения формата квитанции для коммуналки такое делать просто не стали бы. По коммуналке могли что-то менять, из-за чего оплата коммуналки попала в категорию оплат, а не переводов, что в свою очередь отразилось и на коммуналке. В-третьих, не удивлюсь, если фидбек по коммуналке, который смогли собрать за это время, до программистов в виде задач еще в принципе не дошел. Внутри не так это всё быстро работает, как можно было бы ожидать. В зависимости от имеющегося объема задач и их приоритета от условно подачи Вашей заявки до включения соответствующих изменений в релиз могут пройти месяцы. Будут ли в дальнейшем что-то делать или нет я гадать не берусь, но то, что мы видим сейчас не очень похоже на хитрости банка по отношению к плательщикам коммуналки. Да. Я почти уверен, что изменений квитанций было запланировано заранее и было сделано не под коммуналку. Во-первых, изменение квитанций коснулось оплат вообще, а не только коммуналки. Во-вторых, изменили не только сами квитанции, но и способы ее передачи пользователю. Почти наверняка эти изменения шли в комплекса и были запланированы заранее. Это далеко не быстрофикс и требует времени на проработку. Под прикрытием изменения формата квитанции для коммуналки такое делать просто не стали бы. По коммуналке могли что-то менять, из-за чего оплата коммуналки попала в категорию оплат, а не переводов, что в свою очередь отразилось и на коммуналке. В-третьих, не удивлюсь, если фидбек по коммуналке, который смогли собрать за это время, до программистов в виде задач еще в принципе не дошел. Внутри не так это всё быстро работает, как можно было бы ожидать. В зависимости от имеющегося объема задач и их приоритета от условно подачи Вашей заявки до включения соответствующих изменений в релиз могут пройти месяцы. Будут ли в дальнейшем что-то делать или нет я гадать не берусь, но то, что мы видим сейчас не очень похоже на хитрости банка по отношению к плательщикам коммуналки. ingtrans

Повідомлень: 3508 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 16:00 Bosstone написав: WallNutPen написав: ...у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно... ...у банка львиная часть информации такие есть - при формировании шаблонов все это отображается в аппке спорта, то есть вытянуть это куда-то в удобоваримой форме таки можно и это не так сложно...

Думаете, для сверки с комуннальщиками будет недостаточно скрина экрана приложения, с информацией из шаблонов? Или есть стандарт, какой должна быть квитанция по комуннальным платежам? Думаете, для сверки с комуннальщиками будет недостаточно скрина экрана приложения, с информацией из шаблонов? Или есть стандарт, какой должна быть квитанция по комуннальным платежам?

Ну вообще-то чуть выше я описывал ситуацию когда коммунальщики требовали именно "бумажную" версию оплаты.

Но суть проблемы даже не в этом - жаль не могу вставить тут скрин - не работает эта "форумная" богодельня - у меня есть скрин, где нету ни одного признака, что платеж был отправлен именно в эту организацию в принципе. Кроме того вот к примеру я плачу за несколько квартир моей родни - организации получатели на 90% одни и теже - бывают даже одинаковые суммы - как доказать что в случае если на скрине виден получатель (но нет ни адреса ни лицевого) что оплата была именно по этому лицевому счету? Ну вообще-то чуть выше я описывал ситуацию когда коммунальщики требовали именно "бумажную" версию оплаты.Но суть проблемы даже не в этом - жаль не могу вставить тут скрин - не работает эта "форумная" богодельня - у меня есть скрин, где нету ни одного признака, что платеж был отправлен именно в эту организацию в принципе. Кроме того вот к примеру я плачу за несколько квартир моей родни - организации получатели на 90% одни и теже - бывают даже одинаковые суммы - как доказать что в случае если на скрине виден получатель (но нет ни адреса ни лицевого) что оплата была именно по этому лицевому счету? WallNutPen Повідомлень: 326 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 16:10 Re: Sportbank ingtrans написав: Будут ли в дальнейшем что-то делать или нет я гадать не берусь, но то, что мы видим сейчас... Будут ли в дальнейшем что-то делать или нет я гадать не берусь, но то, что мы видим сейчас...

В общем пообщался я в чате с поддержкой еще раз. Результат несколько шокировал. Даю почти без купюр (убрал только имена и случай который обсуждался параллельно, но касался другого вопроса), чтобы каждый понимал, что банк предлагает клиенту, который хочет получить нормальную квитанцию. Сам я в шоке, честно говоря. В общем читайте. Самое интересное на мой взгляд подчеркнул:

Вы:

Добрый день. Я 2 мая общался с вашим коллегой на предмет того что по той квитанции, о приеме коммунальных платежей, которую формирует приложение Спортбанка невозможно определить кому и за что именно заплачено. Там просто написан получатель sb portmone cloud и никаких реквизитов указывающих за что именно совершена оплата. Ваша коллега обещала передать мое обращение в технический отдел. Спустя 12 дней хотелось бы узнать есть ли какая-то реакция по этому поводу? Будет ли новая квитанция? Потому как после вчерашнего обновления приложение - обновилась и форма квитанции и на мой взгляд она стала еще хуже. Там вообще нет никакой информативности нету именно по поводу того что это коммунальный платеж. Есть ли в планах Спортбанка изменять квитанцию по приему коммунальных платежей, чтобы в ней были все необходимые реквизиты - или представленная вчера квитанция окончательный вариант и изменений в лучшую сторону уже больше не будет?



sportbank:

Доброго дня , ! Команда підтримки sportbank🏀



Експерт sportbank Олександр на старті🏄‍♀️



наразі бачу що для отримання квитанції необхідно звернутись сервісу Portmone, функціонал в додатку наразі не буде змінюватись



Вы:

Не понял ваш ответ по поводу необходимости обращаться в портмоне. Кто туда должен обращаться? Я? То есть чтобы получить нормальную квитанцию об оплате через приложение Спортбанка клиент потом ещё как-то должен обращаться в стороннюю организацию? Как банк предлагает это делать клиенту? Ведь в данном случае я платил с помощью сервиса Спортбанка. И то что для платежа ваш банк использует ресурсы сторонней организации клиент знать не обязан. Мне кажется логичным получить нормальный документ об оплате именно в той организации которая оказала клиенту услугу а не у кого-то из посредников. Поправьте меня если я в чём-то не прав



sportbank:

в додатку є квитанція про оплату, якщо вам потрібна інша квитанція то вам необхідно звернутись до сервісу партнера та запросити квитанцію за платіж який вам необхідний.



Вы:

Александр во первых в вашем приложении есть квитанция в которой нет никакой информации кому и за что я заплатил. Вот ни одного реквизита получателя платежа совсем. Во вторых на каком основании вы мне рекомендуете обращаться к третьей организации. У меня нет с ними никаких договорных отношений. Я для них никто - почему вы считаете что они мне дадут какую-то другую квитанцию а не пошлют подальше?



sportbank:

оскільки це компанія партнер то вони не відкажуть вам у надані квитанції яка вам необхідна, я вас розумію як клієнта та повністю розумію ваше обурення але наразі необхідно звернутись до сервісу парнера для отримання квитанції яка вам необхідна .

Как говорится: "Занавес!"

"Клава я хуДею, с этого сервиса" В общем пообщался я в чате с поддержкой еще раз. Результат несколько шокировал. Даю почти без купюр (убрал только имена и случай который обсуждался параллельно, но касался другого вопроса), чтобы каждый понимал, что банк предлагает клиенту, который хочет получить нормальную квитанцию. Сам я в шоке, честно говоря. В общем читайте. Самое интересное на мой взгляд подчеркнул:Как говорится: "Занавес!""Клава я хуДею, с этого сервиса" WallNutPen Повідомлень: 326 З нами з: 08.06.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 16:50 Re: Sportbank WallNutPen написав: Как говорится: "Занавес!" Как говорится: "Занавес!"

Что интересно, буквально 5 минут назад в FB видел комментарий представителя банка о том, что они работают над квитанциями для коммуналки, так что может и не занавес. Что интересно, буквально 5 минут назад в FB видел комментарий представителя банка о том, что они работают над квитанциями для коммуналки, так что может и не занавес. ingtrans

Повідомлень: 3508 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 187188189190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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